Ricardo Montaner expresó su posición ante la disputa entre Residente y J Balvin

Tras varios meses desde la fuerte pelea que protagonizaron Residente y J Balvin a través de las redes sociales, el roce vuelve a agarrar fuerza. Por su parte, Ricardo Montaner invitó a los artistas a terminar con la división.

Tras el estreno de la session #49 del productor argentino Bizarrap fue que se dio a conocer públicamente la “tiraera” que grabó René dirigida al cantante colombiano y que ha desatado fuertes controversias en las últimas horas.

El papá de Evaluna, Mau y Ricky Montaner no pudo hacerse de la vista gorda e invitó a los cantantes a darse un abrazo a manera de tregua.

“He visto con tristeza como dos colegas (diferentes) se ensañan hasta sacarse sangre. Lo de mi querido Residente con mi querido J Balvin es un acto despiadado, una masacre innecesaria, una ironía, un despilfarro de talento en una causa sin razón”, fue el inicio del descargo que hizo el intérprete de “La gloria de Dios”.

Con unas palabras imparciales, Ricardo Montaner aseguró que en un futuro se darán cuenta lo innecesario que era cultivar la división.

“Algún día entenderán, que no era necesario, haberse batido a duelo, haberse acribillado. Yo sé que ustedes dirán que este papel no me toca, yo pienso que de la abundancia del corazón, habla la boca”, agregó el cantante de 64 años.

En medio del comunicado, Montaner invitó a René a darle un abrazo a José y al mismo tiempo le pidió que no atente contra él tan solo por darles una recomendación desde su larga experiencia.

“El éxito no es culpable de tus sin sabores, ni la rabia es excusa para tus errores, yo te invito residente a un abrazo enorme, a José y a quienes para ti sean inferiores. No me culpes, no me cobres si algún día te encuentro, esto solo es un consejo de este cantante viejo…”, añadió Ricardo.

“Todos entramos, todos cabemos, más allá de los gusto y de los colores…Yo no sé de reguetón ni de rimar señores, yo solo sé que la vida se trata de saber dar honores, al que limpia, al que barre, al que vende flores, al humilde, al patriota ,al cartonero pobre”, continuó

He visto con tristeza como dos colegas(diferentes)se ensañan hasta sacarse sangre.

Lo de mi querido @residente con mi querido @JBALVIN es un acto despiadado ,una masacre innecesaria,una ironía,un despilfarro de talento en una causa sin razón. — Ricardo Montaner (@montanertwiter) March 4, 2022

La visión de Ricardo recibió gran apoyo por parte de los internautas. “Necesitamos más Paz en este mundo y menos guerra”, “Gracias por tus sabias palabras”, “Es así Ricardo cuánta razón y que bien me hacen tus palabras dan Paz y certezas”.

Sin embargo, hay quienes no perdieron tiempo y empezaron a opinar sobre la música de sus hijos. “Dígale a sus hijos que dejen de hacer música basura mejor”, “Como padre de familia no deberia defender lo indefendible y la falta de talento en su familia, pero en fin”.

Finalmente la gran disputa que inició cuando J Balvin invitó a los artistas del género urbano a faltar a la ceremonia de los Grammy Latino transcendió en el tiempo y ahora parece no tener final.

Te puede interesar:

[ Scarlet Ortiz habla sobre el descontento de su hija con una parte de su cuerpo ]