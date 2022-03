Familiares de Vicente Fernández aseguran que el cantante se ha manifestado tras su muerte

La familia de Vicente Fernández ha compartido como el cantante se ha manifestado de distas maneras, tras su fallecimiento el pasado 12 de diciembre de 2021. Así que te compartimos los testimonios de cada uno de ellos.

Doña “Cuquita”

La viuda del artista, María del Refugio Abarca, mejor conocida como “Cuquita”, contó que siente la presencia de su esposo.

Las declaraciones ocurrieron luego de una misa que se organizó el 17 de febrero de 2022, día en el que el cantante hubiera cumplido años.

“Cuquita” contó que “Chente” se manifiesta todas las mañanas, pues en su cama aparece una cruz, en el lado en el que él dormía, lo que ella interpreta es que su esposo no quiere que lo olvide. “Yo sólo le digo: ‘No te preocupes, nadie va a ocupar tu lugar’”, expresó ella.

Además, algunos periodistas le preguntaron si ha pensado en consultar a alguien especializado en estos casos, como un espiritista para comunicarse con él, a lo que Abarca respondió que no desea hacerlo.

Vicente Fernandez Jr.

El hijo mayor del intérprete también contó la historia de su mamá y agregó: " Es algo muy emocionante y muy gratificante saber que está la presencia de mi padre, la sentimos y estamos muy contentos por eso”.

Vicente Jr. dijo que siente la presencia de su padre en cada rincón del rancho “Los tres potrillos”.

Sobre el recuerdo de don Vicente, su hijo declaró: “Mi padre es lo que es y hablo en presente, porque la persona muere cuando dejas de pensar en él, es en gran porcentaje por la gran mujer que tuvo a su lado”.

Alex Fernández

El hijo de “El Potrillo” reveló que durante el funeral de su abuelo, le pidió un señal para saber que él seguía presente y acompañado a la familia.

“Algo raro que me pasó fue cuando estaba su ataúd y que estábamos toda la familia, nos dieron la oblea (hostia) y empecé a rezar. Empecé a decirle a mi abuelo que estuviera conmigo, que pudiera disfrutar de esta aventura conmigo hasta donde él quisiera y le dije: ‘Dame una señal si, sí me estás escuchando, si estás de acuerdo”, contó el artista.

Alex aseguró que dicha señal llegó de una forma en la que no se imaginó. ”La gente va a pensar que estoy loco, pero me dio un calambre en el dedo y se me dobló, y es el dedo con el que dices sí, o sea, no sé, se me puso la piel chinita y me asusté y dije ‘bueno, pero fue un sí’”, agregó.

Lo recuerdan en redes sociales

Por otro lado, destaca que cada uno de los integrantes de la dinastía Fernández ha recordado al artista con diversas publicaciones en redes sociales, pues han prometido nunca olvidar los recuerdos ni el legado que dejó.