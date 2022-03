Adamari López celebra los 7 años de Alaïa

Adamari López celebra hoy el cumpleaños de su hija a Alaïa, quien al parecer decidió sustituir el tradicional bizcocho de cumpleaños por donas.

López compartió unas fotos del momento donde se ve su complicidad, acompañado de un tierno mensaje para su pequeña.

“Mi princesa@alaia hoy cumples 7 años y cuánta felicidad has traído a mi vida 💞. Qué rápido han pasado estos años, pero me he disfrutado cada minuto a tu lado. Eres una niña tan buena, llena de vida, dulce, sensible, fuerte y tímida a la vez; amo tu sonrisa y lo cariñosa que eres. Deseo verte crecer y que Dios me permita acompañarte por muchos años para seguir siendo cómplices y crear infinitas memorias juntas, viajar, jugar más, dormir arrunchaditas, abrazarte infinito, comerte a besos, agarrarte de la mano, llevarte a practicar deportes… quiero verte cumplir tus sueños, toditos y cada uno de ellos! Ay mi princesa te amo con locura, estos han sido los mejores 7 años de mi vida a tu lado 🤗❤️”, escribió.