Paul Dano y Jeffrey Wright en extremos opuestos en The Batman

El actor Paul Dano, cuya proyección introvertida y hasta cierto punto enigmática, desaparece detrás de una máscara de plástico y lentes para interpretar una versión tenebrosa del infame archirrival de Batman, El Acertijo y cuya misión de venganza llegará a niveles insospechados en la nueva versión del superhéroe, dirigida por Matt Reeves que estrena hoy exclusivamente en cines, habló con Metro sobre las complejidades de su personaje. Por otra parte, el versátil actor Jeffrey Wright quien interpreta al comisionado Gordon, también reveló detalles de las motivaciones de su personaje en la excelente cinta que desafía los códigos de las cintas de superhéroes al enfocarse en una oscura trama detectivesca con elementos del cine noir.

¿Cuál fue tu reacción cuando recibiste el guión por primera vez? ¿Y cómo crees que los fanáticos incondicionales de Batman recibirán esta versión?

—Totalmente sorprendido. Me sorprendió no solo la iteración de Riddler y los elementos de los que hablas, sino también lo bueno que era el guion de Matt Reeves. Y creo que el uso de Riddler es bastante ingenioso. Me encanta la forma en que usa las cartas, el signo de interrogación, creo que los usa con tanta determinación. Existe tanta intención detrás de cada elección que hace Matt. Es un verdadero honor poder dar vida a una nueva interpretación de este personaje. Y sé que los fans son bien apasionados, pero nosotros también somos muy apasionados y me emociona compartir la película con ellos. Creo que la disfrutarán.

Jeffrey, en una ciudad o mundo caótico, anárquico y duro. Tu personaje es una especie de optimista, incluso más allá del personaje de Batman. ¿Cómo fue meterte en la piel de este buen tipo?

—No estoy seguro si es un optimista. Solo creo que está sobreviviendo. Está haciendo lo que puede por su propia supervivencia, pero también por la supervivencia de la ciudad de Gotham. Ya sabes, creo que ha habido algunas examinaciones realmente interesantes de Gordon en algunos de los recientes comics, cosas de Frank Miller que obviamente tiene un sentido del honor. Un código de honor por el que opera, pero al mismo tiempo, él es. Me sentí abrumado por las circunstancias dentro de la ciudad y la vulnerabilidad en él. Él solo está actuando dentro de sus circunstancias y esa relación con Batman surge de ese tipo de aislamiento que siente dentro de este mundo en el que las instituciones, incluido el Departamento de Policía de Ciudad Gótica, están decayendo y esa necesidad de sobrevivir en sus propios términos conduce a esta asociación con Batman, así que sí, él es un buen policía tal como Batman lo describe en la película.

¿Paul, cuáles fueron esas referencias, si las hubo, que usaste, además de la fuente o el director, que le provee a tu personaje de un toque propio?

—Creo que la forma en que le doy un toque propio es simplemente tratando de profundizar lo más posible en quién era esa persona y en qué se convierte. Traté de traer cualquier parte de mí mismo o lo que veo en el mundo. Matt tenía referencias como el “Asesino del Zodíaco”, que me llevó hasta cierto punto. Para mí, la oportunidad aquí fue lo personal que era todo en esta película.