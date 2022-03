Toni Costa reacciona a los ataques a su nuevo noviazgo

El noviazgo entre el coreógrafo español Toni Costa y la influencer Evelyn Beltrán no ha sido bien recibido por sus fanáticos. Luego de que la expareja de Adamari López confirmó su relación, se sumaron las críticas que no dudó en responder de inmediato.

“Hubieras dejado primero a la mamá de tu hija y luego hubieras tenido otra relación”, escribió una seguidorea aludiendo a la separación de la presentadora de Telemundo. Pero el famoso respondió sin dudar: ”¿Y qué te hace pensar que eso no pasó así? Infórmate primero y ve las fechas”.

Adamari López confirmó su separación de Costa luego de una década juntos y una hija, la pequeña Alaia. Ambos insistieron entonces en la paternidad compartida y se han comprometido a estar juntos en todo lo relacionado a su primogénita. Por eso no dudan en decir presentes tantos en sus actividades escolares, las fechas especiales e incluso las vacaciones.

“Son cosas simples y cotidianas en pareja que no necesariamente están bien y que yo como mujer debo saber darme mi respeto y mi lugar, eso solo me lo puedo dar yo. En ese planteamiento yo tomé una decisión, quizás buscando alguna mejoría y volvernos a juntar, al no pasar entonces mejor tomamos caminos diferentes.. en términos de nuestra hija, los dos estamos ahí para ella, los dos queremos lo mejor para ella, en ese aspecto siempre nos van a ver juntos”.

Toni Costa y Adamari López La familia sorprendió hace días con unas tiernas postales navideñas.- Instagram @adamarilopezt.

La presentadora boricua reaccionó recientemente sobre la nueva relación amorosa del padre de su hija, Sin tapujos aseguró que no se trata de una noticia nueva para ella y expresó sus buenos deseos a su expareja. “Para mí esto no es una novedad, me parece que lo que hay que hacer es desearle siempre mucha felicidad, muchas cosas buenas, porque todo lo que uno le desee a los que están a nuestro alrededor repercute, sobre todo en mi caso, con mi hija y yo lo que quiero es que mi hija esté bien”.

A consultarle sobre si conocía a Evelyn Beltrán, López evadió la respuesta e insistió en los buenos deseos hacia Toni Costa. “Yo lo que quiero es que mi hija esté bien y que seamos siempre una familia, dentro de lo que podemos, normal, así que eso es lo que importa”, expresó la presentadora quien recientemente disfrutó de unas vacaciones con su hija en la cálida Cartagena, Colombia.

Toni Costa confirmó su relación con la tiktoker Evelyn Beltrán con algunas imágenes de su cumpleaños número 28. “Mi corazón lleva un tiempo ocupado, estoy muy bien, estoy tranquilo y sobre todo feliz”, dijo el coreógrafo español al ser consultado sobre su situación sentimental.