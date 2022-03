Estos fueron los consejos que Yuri le dio a Farruko sobre su música

Desde que Farruko se volvió tendencia en redes sociales por dejar a un lado el reguetón para enfocarse más en la religión, han surgido diversas opiniones entre sus fans, y destacó que la cantante mexicana Yuri decidió darle algunos consejos al artista.

Recordemos que, luego de que en su juventud tuvo una vida llena de excesos, Yuri decidió convertirse al cristianismo, modificar su forma de vestirse y cambiar algunos aspectos más en su carrera.

Así que la mexicana decidió aconsejar al reguetonero para que hiciera algo similar, asegurándole que puede seguir en el medio, aunque cambiando sus canciones para estar más apegado a sus nuevos ideales.

La intérprete de “Maldita primavera” también aprovechó para defender a su colega, asegurando que aunque sea cristiano, su música puede seguir sonando.

“Cuando tú te acercas a Dios, serás muy criticado porque puede ser que seamos muy extremistas. Cuando nuestras letras no son las correctas, o nuestra forma de vestir no es la correcta. Entiendo perfectamente por lo que está pasando Farruko, va a haber mucha gente que le va a aplaudir, pero mucha gente que lo va a juzgar y lo va a criticar. Yo ya pasé por ahí”, dijo Yuri.

También aseguró que lo más importante es que el puertorriqueño se sienta cómodo con lo que hace, sin importar las opiniones de los demás.

“Yo también pasé por ese tiempo donde quería convertir a todo mundo, yo quería decirle a la gente la paz que sentía y las cosas que no me gustaban que yo había hecho. Pero yo pienso que Dios al pasar el tiempo me dio ese balance porque mucha gente me decía: ‘Salte del ambiente artístico’ y yo pienso que una luz no se pone abajo de la mesa, se pone arriba para alumbrar a todos los demás”, agregó la cantante.