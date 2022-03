Aparece”Burbu”: “Me cogió el COVID y me pateó por donde le dio la gana”

La animadora y locutora Angelique Burgos, conocida como “Burbu”, confirmó a través de su cuenta de Instagram que se contagió de COVID-19.

“Por aquí aparecí, un poco perdida. Me cogió el COVID. Me agarró, me pateó y me dio por donde le dio la gana. Me dio como jamás pensé que me iba a dar, corillo”, dijo la también empresaria en unos videos que subió a sus ‘stories’ de Instagram.

“Ahora lo que me queda es una debilidad y... horrible. Me dio ahora cuando el COVID no está de moda, cuando ya nadie tiene COVID, a mí me dio.. con to’ y vacuna”, añadió.

Además, “Burbu” contó que no se imagina la enfermedad si no hubiese estado vacunada. “No sé si hubiese sido peor sin vacuna, no me lo quiero imaginar”.

Desde la semana pasada, el programa radial “El despelote” (94.7FM), el cual Angelique lidera junto a Rocky The Kid, quien también se contagió de la enfermedad, ha estado corriendo con programas grabados.

Rocky confirmó la semana pasada que tiene el COVID-19 y su familia afortunadamente está bien de salud.

Durante la mañana de hoy, miércoles, el Departamento de Salud confirmó ocho decesos adicionales por el virus. Cuatro de ellos no estaban vacunados.