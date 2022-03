Verónica Castro habló sobre un posible retiro

Al parecer la actriz Verónica Castro está a punto de decirle adiós al mundo del espectáculo. A pesar de que ya tiene un tiempo sin aparecer en pantalla. Así lo asomó en una entrevista para la revista de sociales Caras México.

Castro está a punto de estrenar la película Cuando Sea Joven, trama que cuenta la historia de una mujer de 70 años. La madre del cantante Cristian Castro es la protagonista y Natasha Dupeyrón, interpretará una versión joven de la actriz.

Verónica Castro

“Tal vez sea la última película que haga en mi vida”

La artista comentó que este filme tiene un enorme significado para ella y que podría ser su último trabajo, a pesar de que fue grabada hace más de tres años, pero no se ha podido sacar al mercado por la pandemia de la COVID-19.

“Hasta mis cejas me las tapaban. Y sí, una cana más o una cana menos, qué más da. Si me hubieran esperado unos años más, hubiera salido con el pelo blanco natural completamente. Esta cinta es como un refresh para mí, porque la grabé hace tres años y tal vez sea la última película que haga en mi vida”, confesó.

Producida por Eugenio Derbez, Cuando Sea Joven, es dirigida por Raúl Martínez y cuenta la historia de una viuda de más de 70 años, edad que casi cumple Castro, que se da cuenta de que se está convirtiendo en una carga para su familia, de pronto y sin saber por qué, su apariencia física cambia a la que tenía a los 20 años.

“Sería tarde para arrepentirme, pero creo que hubiera tenido más cuidado”

Castro también habló de que podría tener un proyecto especial en Televisa, próximamente, y hasta recordó cuando ganó el Premio Del Rostro del Heraldo, pues aseguró que el 70 es un número que se ha convertido en especial para ella.

“El número 70 está en todos lados. Me llamaron de Televisa para hacer los 70 años, se juntó con mis 70, y el rostro del Heraldo fue en 1970. Si habla Verónica, la artista, va a decir que todo está divino, espléndido y maravilloso, que es muy feliz. Pero si debe hablar la mujer, ha sido el tiempo más difícil que he vivido en toda mi existencia”, mencionó.

Para finalizar, la artista aseguró que no se arrepiente de lo que ha hecho con su vida, pero sí dejó en claro que hubiera sido más cuidadosa en muchas cosas: “Sería tarde para arrepentirme, pero creo que hubiera tenido más cuidado. Tal vez no habría sido tan confiada de todo y de todos. A lo mejor no tendría el accidente en el elefante de haber sido de las artistas que dicen, ‘yo no me arriesgo’. Creo que si pudiera volver atrás no sería tan bien portada, no que me portara bien o mal, sino que hubiera sido más permisiva conmigo misma. No me permitía llegar tarde a ningún lado, llegaba antes que todos. Fui demasiado bien portada en mi trabajo y con mi familia, procurando que no les faltara nada”, concluyó.