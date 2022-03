Dreuxilla Divine se adentra en el mundo del cabaretismo con “The Divine Show”

Si hay algo que caracteriza a Dreuxilla Divine Carter, personaje interpretado por más de 24 años por Nelson Roldán, es su genialidad para diversificarse y evolucionar en su carrera y así lo demostrará en su nuevo espectáculo “The Divine Show”, donde se adentra, por primera vez, en el mundo del cabaret moderno.

El evento se realizará los días 25 y 26 de marzo de 2022, a las 8:00 de la noche en el café teatro Punto Fijo del Centro de Bellas Artes de Santurce.

‘The Divine Show’ será un espectáculo de altura estilo revista musical, donde el público podrá disfrutar de las ocurrencias y de la buena comedia de Dreuxilla, a través de su stand up, y de otros elementos, como lo son la música, el baile y las imitaciones. Para este último, Dreuxilla tendrá la oportunidad de compartir el escenario con artistas como “Karol G” por Dixie Bee; “Selena” por Angelina Bee; “Beyoncé” por Paolys Wonder y “Miley Cyrus” por Amalara Sofía, entre otros extraordinarios artistas del mundo del transformismo, los cuales te harán delirar con sus talentos.

“Este show promete ya que desde hacía mucho tiempo quería hacer un espectáculo tipo cabaret francés, así como Moulin Rouge y por fin se me dio. Estaré haciendo mis rutinas de stand up que tanto le gusta a la gente, así con la picardía y la energía que me caracteriza, pero también estaré acompañada por unos extraordinarios y talentosos transformistas que estarán haciendo imitaciones de varias figuras del mundo del espectáculo. Será una noche diferente a lo que el público ha visto en mis espectáculos y se que se van a divertir”, expresó Dreuxilla.

El evento llega de la mano de Producciones Eche y se realizará los días 25 y 26 de marzo, a las 8:00pm, en el café teatro Punto Fijo del Centro de Bellas Artes de Santurce. Los boletos ya están disponibles en www.prticket.online o llamando al 787-303-0334.