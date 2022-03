Adamari López dice estar en armonía con Tony Costa por el bien de su hija Alaïa

La actriz Adamari López expresó hoy que por el bienestar de su hija Alaïa, mantiene una relación armoniosa con su expareja, el bailarín Tony Costa.

¨Creo que lo que queremos es que la niña esté feliz y que nos vea como una familia aunque no estemos juntos. No tiene que existir una tirantés entre una pareja que ya no está junta, por el bienestar de la niña. Podemos tener nuestras diferencias , nuestras manera distintas de pensar, pero eso no lo tenemos que resolver poniendo a la niña en el medio. Eso es un asunto de dos adultos y los asuntos que tienen que ver con los niños se resuelven con amor¨, dijo en entrevista con Día a Día.

¨Por el bienestar de nuestra niña nosotros vamos a hacer todo lo posible por llevar en armonía este proceso y si hay cosas que nos tengamos que decir, eso es un asunto a parte que no tiene nada que ver con la manera que vamos a cuidar y criar a nuestra hija¨, apuntó.

López, quien se encuentra en la Isla como parte de sus labores en el progama Hoy Día, dice que se siente segura de las decisiones que ha tomado y está feliz. Tampoco descarta darle una nueva oportunidad al amor.

¨Si viene algo y me mueve el corazón bien, sino, estoy súper¨, sostuvo.

La boricua adelantó, además, que se prepara para celebrar el cumpleaños de su hija en Cancún México.