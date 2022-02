“The Batman”: ellos son los villanos que se enfrentarán al hombre murciélago en la nueva entrega

Una nueva batalla entre el bien y el mal se librará en Ciudad Gótica. Robert Pattinson se meterá en la piel de Bruce Wayne, en esta nueva secuela de The Batman, que ha generado expectatvas en el público que espera su estreno este 4 de marzo.

Los villanos se destacarán es esta nueva aventura del hombre murciélago. Algunos adelantos y videos promocionales han dejado ver los rostros de los nuevos enemigos de Batman, quien no descansará en su combate contra el crimen.

Catwoman

Gatúbela será interpretada en esta oportunidad por Zoe Kravitz. Para dar vida a la famosa ladrona la actriz siguió un estricto entrenamiento además de otros detalles como el poder observar peleas de gatos y otros felinos, según confeso la misma famosa a la revista Empire.

“Vimos gatos y leones y cómo pelean y hablamos sobre lo que es realmente posible cuando eres de mi tamaño y Batman es mucho más fuerte que yo. ¿Cuál es mi habilidad? Esta, ser rápida y complicada. Así que hicimos un trabajo de piso realmente interesante que incorporó diferentes tipos de artes marciales y capoeira y una especie de movimiento felino similar a la danza2, dijo la famosa publicación.

The Riddler

Es quizás el villano más destacados de Batman, aunque no aparecía desde Batman Forever, la versión de Joel Schumacher. Paul Dano es el encargado de interpretarlo aunque con varias modificaciones, por ejemplo, sin las medias verdes ni el sombrero bombín. Sin embargo, sigue siendo un villano inteligente y letal.

En entrevista a Entertainment Weekly, el actor admitió detalles de su preparación para el personaje y las secuelas que ha dejado la interpretación. “Hay una secuencia con el personaje Peter Sarsgaard, eso fue intenso. Hubo algunas noches en las que probablemente no dormí tan bien como hubiera querido solo porque fue un poco difícil superar a este personaje”.

The Penguin

Esta versión del popular hombre pinguino en el tráiler de The Batman se parece mucho más al del cómic, sin dejar ver los razgos de Colin Farrel, destaca el portal de criticos Nerdis. El actor luce irreconocible con un aspecto más arraigado que el que mostró, por ejemplo, Danny DeVito en “Batman Returns”.

Farrel dijo que tras ganar tantos kilos para la serie AMC+ de Andrew Haigh, “The North Water”, no le quedaron ganas de volver a engordar, por lo que para interpretar a este Pinguino, recurrió a un traje de gordo, en lugar del enfoque de aumento de peso que utilizan muchos actores.

Carmine Falcone

Su primera apareción como jefe de la mafia más poderosos de Ciudad Gótica fue en Batman: Year One. Aunque no es un criminal disfrazado se trata de uno de los principales enemigos del hombre murciélago. John Turturro es el encargado de interpretarlo. “Estoy jugando al malo. Me encantaba Batman mientras crecía pero soy realmente un fanático de El Zorro”, dijo entre risas el actor a The Inquirer.