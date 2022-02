Puertorriqueño es nominado a los premios Oscars por mejor película animada

The Mitchells vs. The Machine

El puertorriqueño Guillermo Martínez fue nominado en la categoría de mejor película animada en los premios Oscars 2022 por el filme “The Mitchells vs. The Machines”.

Martínez fungió como director de historia para la película estrenada en la plataforma de Netflix el año pasado.

El boricua compartió el momento cuando anunciaron a la nominación en sus redes sociales.

“Normalmente no me levanto a las 5:00 a.m. pero cuando lo hago es por momentos como este. Felicidades a todo el equipo de The Mitchells vs. The Machines”, escribió el cineasta.

Actualmente, el bayamonés se destaca como director de historia para la empresa Sony Pictures Animation.

La película compite en la categoría junto a los filmes Luca, Flee, Raya and Last Dragon y Encanto que también tuvo la colaboración musical del boricua Lin Manuel-Miranda.