Solo para los fans más leales: Listo para despegar el Star Wars Galactic StarCruiser

Los fanáticos de la saga de Star Wars contarán desde el 1 de marzo con una nueva atracción que promete llevarlos a los rincones más secretos de la galaxia escenario de las aventuras de Luke Skywalker, la princesa Leia y Han Solo.

Star Wars: Galactic Starcruiser se une al menú de ofrecimientos de Walt Disney Resort para los amantes de la saga que comenzó hace 45 años cuando Star Wars: A New Hope, estrenó en los cines.

Walt Disney Resort describe la nueva atracción como una aventura inmersiva, primera en su tipo y una experiencia vacacional nunca antes vista.

“Los huéspedes se convierten en los héroes de sus propias historias de Star Wars durante una aventura de dos noches a bordo de la nave estelar Halcyon; una embarcación glamorosa destacada por su impecable servicio y destinos exóticos. Los huéspedes se relajan en camarotes bien equipados, disfrutan de exquisitas cenas y entretenimiento fuera de este mundo”, dijo la empresa.

Star Wars: Galactic Starcruiser permite a los huéspedes dar forma a aventuras personalizadas a medida que interactúan con los personajes, la tripulación y otros huéspedes, convirtiéndose en parte de la acción. “Se les puede pedir que guarden un secreto, entreguen un mensaje encubierto, participen en un atraco de alto riesgo, defiendan la nave, escondan a un aliado... las posibilidades son infinitas”, dijo Disney.

La experiencia inmersiva incluye “aprender las formas antiguas del sable de luz y enfrentarse a un control remoto de entrenamiento, donde los huéspedes pueden descubrir su propia conexión con la Fuerza tal como lo hizo alguna vez Luke Skywalker. También visitar el puente de la nave para aprender sobre sus sistemas y cómo operarlos; incluidas las armas y los escudos, habilidades que pueden ser útiles durante un viaje a través de esta galaxia llena de aventuras y jugar holo-sabacc en el Sublight Lounge de la nave, donde los huéspedes pueden probar suerte contra otros pasajeros en este juego de habilidad, estrategia y azar”.

Las cabinas de huéspedes cuentan con una “ventana al espacio” que cambia continuamente a lo largo del viaje. Otros toques especiales incluyen literas para dormir que recuerdan a las que se ven en otras naves famosas de Star Wars, como el Millennium Falcon.

Star Wars: Galactic Starcruiser cuenta con un programa gastronómico sólido e imaginativo, desarrollado especialmente para esta experiencia vacacional. Los huéspedes a bordo del Halcyon descubren menús llenos de sabores familiares, pero colores y texturas inesperados, profundizando la inmersión de su viaje galáctico.

De otro lado, los huéspedes pueden comprar y vestirse con batas, túnicas y otras prendas de moda auténticas que evocan a personajes de Star Wars como Padme Amidala, Leia Organa y funcionarios de Alderaanian, entre otros.

La aventura a bordo del Halcyon incluye un viaje al Star Wars: Galaxy’s Edge, donde los huéspedes pueden participar en nuevas misiones a lo largo de la tierra en función de los personajes que hayan conocido a bordo del Halcyon, profundizando el nivel de compromiso que tienen con la tierra.

Como parte de sus misiones secretas, los invitados de Star Wars: Galactic Starcruiser reciben una entrada única a las dos atracciones emblemáticas de la tierra: Star Wars: Rise of the Resistance y Millennium Falcon: Smugglers Run. El almuerzo en Docking Bay 7 Food and Cargo también está incluido.

En fin, Star Wars: Galactic Starcruiser brinda la oportunidad al fan hard core de la saga de vivir su propia aventura galáctica como quizás nunca imaginó. Eso sí, prepare el bolsillo. La experiencia tiene un costo de $1,200 por persona por noche.

La atracción debuta durante “La Celebración Más Mágica del Mundo”, en honor al 50º aniversario de Walt Disney World, lo que se suma a la abundancia de nuevas experiencias en todo el resort.