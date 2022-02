Jennifer Lopez celebra el cumpleaños de los gemelos con un emotivo video donde se evidencia su crecimiento

El 22 de febrero de 2008, Jennifer Lopez y Marc Anthony se convirtieron en padres de gemelos, Emme Maribel Muñiz y Maximilian David Muñiz.

Desde muy corta edad, los cantantes compartieron con sus fanáticos las distintas etapas de los pequeños, desde sus disfraces de Halloween hasta los momentos familiares desde la comodidad de su casa.

Aunque a menudo la actriz de 52 años le dedica amorosos mensajes a sus hijos, en esta oportunidad se lució con un video en el que puede observar lo mucho que han crecido.

“¡Son 14 Mis bebés, mi sol, mis amores. El más feliz de los cumpleaños para mis dos cocos #MaxAndLulu. Me han enseñado el verdadero significado de la vida y me han cambiado para siempre de la manera más increíble...”, fue el inicio del emotivo escrito que le erizó la piel a más de uno.

“Hoy es un día muy especial... es 22/2/22... Dicen que este día es un momento único en la vida para la humanidad... hoy se abre la puerta a un futuro más satisfactorio, sostenible y alineado... un día para seguir adelante y dejar de vivir en el pasado. […] Max y Lulu, los amaré por los siglos de los siglos...”, continuó el mensaje.

Al final Jlo le agradeció a sus fanáticos por todos los videos que le dedicaron a los gemelos en el día de su cumpleaños, del cual la cantante seleccionó uno y fue el que compartió a través de sus redes sociales.

Por su parte, Max y Emme ya dejaron de ser unos bebés, en los últimos años ambos ha demostrado estar en la búsqueda de lo que les apasiona.

A diferencia de su hermana, Max se ha mantenido más alejado de los focos. Aunque en los últimos días debutó como actor en “Marry Me” la más reciente película protagonizada por Jlo, Maluma y Owen Wilson.

Emme si ha demostrado que siente mayor afinidad con el mundo de la música. Incluso en 2020 derrochó de su gran talento en el show de medio tiempo del Super Bowl al interpretar “Let’s get loud” y “Born in the USA”, ante más de 70 mil personas y más de 100 millones de espectadores a nivel mundial.

A pesar que Jennifer Lopez y Marc Anthony decidieron divorciarse ocho años después del nacimiento de sus hijos, los cantantes han cosechado una excelente relación y una amistad que perdura aún en la actualidad.

