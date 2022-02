Farruko: “No me estoy despidiendo, solo estoy haciendo una transición en mi vida”

Farruko recibió esta noche el premio a la Excelencia Urbana durante la trigésima cuarta entrega de Premios Lo Nuestro.

Previo a recibir el trofeo, el intérprete urbano subió al escenario luego de una introducción a cargo del motivador y conferencista mexicano Daniel Habif. Acompañado de una orquesta de violiones interpretó un medley que incluyó parte del tema “Pepas”, pero no lo cantó. Luego de su recién anunciada conversión religiosa, el artista dijo que no la volvería a cantar. Cerró el espectáculo con “Gracias” junto a Pedro Capó.

“Farru, mi hermano en Cristo, hoy honramos tu vida. Todos tus colegas honramos tus virtudes tus talentos y damos gloria por tu vida ahora. La gente irá a traer tu pasado pero tu futuro será aún más extraodinario. Yo no soy nadie digno para entregarte el premio a la excelencia, pero tú has sido un valiente, un sagaz, un tenaz y aunque estás roto por fuera, estás de una sola pieza por dentro querido; y hoy han llegado tu máximo producto, la gloria de tu vida, que son los que te van a entregar este premio”, dijo Habif.

Acto seguido entraron los hijos del vocalista para hacerle entrega del premio que recibió entre lágrimas.

“Se siente grandioso, se siente glorioso. La realidad no he agarrado el premio porque el premio fueron los que me lo dieron. Les agradezco el reconocimiento, les agradezco el cariño por todos estos años, les agradezco por darle de comer a mi familia, gracias por tantos momentos lindos”, dijo.

“No me estoy despidendo, solo estoy haciendo una transición en mi vida y van a conocer el mejor Farruko que hay en mí”, añadió.

Continuó su mensaje asegurando que el “mundo cada día se enfría más” y hay mucha gente con necesidad.

“Este momento es la excusa perfecta que voy a utilizar para no hablarle de religión para hablarle de una realidad. Este mundo cada día se enfría más, no lo digo yo, lo dicen las noticias. Ahora mismo la guerra estamos viviendo en Rusia con Ucrania; muchos inocentes muriendo. Lo dice mi hermano Ankhal (intérprete urbano) que ahora mismo se batalla contra la vida y la muerte luego de un atentado por disparos. Quizás hoy aquí estamos celebrando mi carrera, pero allá afuera hay mucha gente sufriendo con una necesidad increíble”, indicó.