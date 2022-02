Actor Sean Penn está en Ucrania trabajando en documental

Sean Penn ARCHIVO - Sean Penn llega al estreno de "Flag Day" en Los Angeles el 11 de agosto de 2021. Penn is in Ukraine to continue work on a documentary. Penn está en Ucrania para continuar trabajando en un documental sobre el actual ataque ruso. La oficina presidencial escribió el jueves 24 de febrero de 2022 en Facebook que Penn asistió a conferencias de prensa, se reunió con la vice primera ministra Iryna Vereshchuk y habló con periodistas y militares sobre la invasión rusa. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP, archivo) (Jordan Strauss/Jordan Strauss/Invision/AP)