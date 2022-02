Paulina Rubio reveló la razón por la que Thalía no hace colaboraciones con ella

Desde sus inicios en Timbiriche, han corrido varios rumores sobre una presunta enemistad entre Paulina Rubio y Thalía. Sin embargo, la “Chica Dorada” ha desmentido este hecho en reiteradas ocasiones e incluso ha confesado que ha invitado a la actriz de “María la del Barrio” a hacer colaboraciones con ella, pero ha rechazado la invitación por una curiosa razón.

Durante la década de los años 80, Timbiriche se adueñó de los corazones de muchos niños y no tan niños en muchas partes de Latinoamérica. La agrupación ayudó a formar cantantes de prestigio como Paulina Rubio y Thalía, aunque hubo varios rumores sobre sus disputas tras bambalinas. Y casi nada de los 40 años del aniversario de la banda juvenil, Paulina revela un detalle más sobre la relación de estas dos exintegrantes.

La razón por la que Thalía no hace duetos con Paulina Rubio

En una entrevista presentada en el programa Hoy Día, Paulina Rubio aprovechó para comentar varios detalles de su vida, desde sus hijos hasta cómo se encuentra su carrera musical. Y a propósito de esto último también comentó sobre su rivalidad con Thalía.

La cantante declaró en relación a la actriz de “Marimar” que la consideraba como una rival, más no pronunció la palabra “enemistad” ni ningún sinónimo al respecto. Incluso cuando su entrevistador mencionó su nombre, ella dijo con mucha picardía “véngase pa’cá”, en señal de presunta camaradería.

Por otro lado, también habló sobre hacer duetos y participar en giras con ella, alegando que estaría dispuesta pero que por alguna razón Thalía tiene las manos atadas y “no la dejan” colaborar con ella.

“Pues no la dejan, hombre”, dijo Paulina sobre querer colaborar con Thalía. “No sé, ya me ha dicho que no varias veces porque no la dejan. Ella se lo pierde”, concluyó la cantante.

Paulina Rubio y Alejandra Guzmán se van de gira

Además de su rivalidad con Thalía, Paulina Rubio también había estado en la mira de Alejandra Guzmán luego de que ambas llegaron a estar interesadas en Erik Rubín, otro exintegrante de Timbiriche. Y desde ese momento se ha especulado que las cantantes han tenido ciertos roces.

Sin embargo, todo indica que el par de mexicanas han dejado atrás su conflicto puesto que han anunciado que estarán juntas de gira por Estados Unidos que lleva por nombre “Perrísimas”.

Y según le indicó Rubio al portal Efe, la dupla decidió dejar a un lado sus diferencias en beneficio de sus fanáticos y de sus propias carreras ya que se dieron cuenta que “el ego es el oponente”.

“Esto es un ‘business’ (negocios) … somos dos mujeres muy profesionales haciendo un momento de ‘Honor a quien honor merece’, que es el público”, comentó la Chica Dorada, dejando ver también que su unión con Guzmán “va a dar mucho de qué hablar”.

El presunto trasfondo de esta gira

Las declaraciones del par de cantantes sobre la gira han sido prometedoras en relación a una reconciliación entre ellas. Pero según el portal ABC, este tour con Guzmán no solo llevará felicidad a los fanáticos de las mexicanas que quieren ver cómo vuelven a ser amigas, sino que también será de provecho para Rubio y la ayudará en un asunto que la tiene con cierta preocupación: las finanzas.

Según reseña el medio español, Paulina no se encuentra en su mejor momento económico, dejando ver que desde 2021 tiene una deuda de 117.000 dólares en concepto de impuestos por su casa de Miami. Además, presenta otro compromiso financiero con la empresa American Express.

Así que las presuntas invitaciones que Paulina Rubio le ha hecho a Thalía para que haga duetos o giras con ella posiblemente hayan sido motivadas por el factor económico, más allá de limar asperezas de su pasado con la actriz, tal y como lo sugieren varios usuarios de las redes sociales.

Te recomendamos en video: