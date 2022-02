Musical basado en la vida del beato Carlos Manuel subirá a escena en abril

Bajo la dirección del reconocido artista, productor y director Alejandro Primero, sube a escena el próximo 30 de abril Charlie, el Musical, una obra basada en la vida del primer beato puertorriqueño Carlos Manuel Cecilio Rodríguez Santiago, mejor conocido como “Charlie”.

“Todo el mundo pensará que esta es una obra religiosa, pero no lo es. Esta es una historia basada en hechos históricos de la vida del beato Charlie, pero que refleja la idiosincrasia del boricua en momentos de dificultades sociales y políticas. Una de las cosas que más me atrae de este musical es que es un himno a la esperanza en medio de las vicisitudes e intrigas de la cotidianeidad de la vida, es una puesta en escena que cualquiera se puede identificar con ella y ver como nuestra condición de ser humano puede no ver las cosas simples que nos pueden dar la paz y la tranquilidad en la vida”, expresó.

El público más exigente podrá conocer, a través de Charlie, el musical, los aspectos más importantes de la vida de una figura histórica que revolucionó la forma de pensar de su tiempo, el beato Carlos Manuel Cecilio Rodríguez Santiago. Conocerá que su labor secular más significativa se realizó en medio de los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico (UPR). Es por eso que la trama de esta pieza escrita por Orlando Lugo Pérez, se desarrolla casi entera tras los muros de la IUPI, con las intrigas propias que en su tiempo se vivían; intrigas no muy distintas a las que se viven, se sufren y se vencen, hoy.

El escritor de la pieza fue el sacerdote católico Orlando Lugo, quien comenzó a escribir la pieza en las noches oscuras que luego del Huracán María y que fue culminado durante el tiempo de terremoto y la pandemia del COVID.

“En algún momento de mi vida, alguien me regaló el libro de la historia de Charlie, que usé como una de las fuentes de información para escribir el musical. Los sucesos ocurridos y el sufrimiento de muchas personas de mi parroquia en Coamo durante María, me dieron la inspiración para comenzar a escribirlo. El trabajo con las comunidades post-María fue intenso y lo dejé a un lado, pero al comenzar la pandemia se reportaron más de tres suicidios en Ponce, mi actual lugar de trabajo, de personas que aparentemente no pudieron manejar la ansiedad de los eventos. Quise trabajar en el musical para que el puertorriqueño sepa que su vida, como la de Charlie, tiene un propósito. En tiempos de turbación hacen falta modelos cercanos que nos ayuden a descubrir el propósito de nuestras vidas para que las tristezas, en tiempos de grandes pruebas sociales, se conviertan en motivaciones para seguir haciendo lo correcto; para seguir haciendo el bien con ilusión y alegría. “Charlie, el Musical” es un canto de esperanza para Puerto Rico en los momentos difíciles de nuestras vidas e historia”, expresó el padre Orlando al tiempo que expresó además que esta pieza se podrá admirar el gran legado histórico de Charlie, no solo para la Iglesia Católica, sino para la historia de la UPR y de Puerto Rico.

Para concluir, Alejandro Primero finalizó diciendo que “Próximamente estaremos anunciando el grupo de talentosisimos artistas que formarán el elenco de Charlie, el musical. Hemos querido conformar un equipo de excelentes actores, reconocidos y en ciernes, que sin duda permitirán que el espectador que se dé cita en el Centro de Bellas Artes de Caguas, se identifique con cada uno de ellos. También, tendremos una nueva incursión al teatro. Esa personalidad es reconocida por todos, pero no precisamente por su trabajo teatral, lo que sin duda enriquecerá la interacción en escena”.

Los boletos de Charlie, el musical, están disponibles en Ticketera.