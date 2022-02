Farruko dijo sentirse culpable por lo sucedido al cantante Ankhal

Luego que se diera a conocer públicamente que el intérprete de música urbana, Ankhal, fue herido de bala en Fajardo, el reguetonero Farruko en un mensaje en las redes sociales, aseguró que siempre ha tratado de aconsejar a quien considera como su hijo y que no ha parado de orar por él.

“Hijo mío, por que siempre te he visto como mi hijo, con amor y respeto, no he parado de orar por ti desde que me enteré de lo que te sucedió. Le doy gracias a Dios que sigues con vida. Quiero que sepas que Te Amo. Siempre te he tratado de aconsejar por que siempre he querido el bien para ti”, compartió.

“Me duele en el alma esta situación. Si sigues aquí en esta tierra es por que Dios tiene un trato contigo muy especial y a veces él nos lleva al desierto para que nos detengamos, reflexionemos y valoremos muchas cosas que no vemos”, continuó.

El intérprete que recientemente anunció su conversión religiosa, dijo que se siente hasta culpable de lo sucedido al cantante porque le abrió las puertas a la fama.

“Me siento hasta culpable por que yo te abrí las puertas a la fama y a pesar que lo hice con buenas intenciones, esto no todo el mundo lo sabe manejar. Creo que Dios tiene un propósito grande comigo y con muchos de lo que están o han pasado por @carbonfibermusicinc. Te amo, DTB y te cuide siempre y espero que esta prueba que te puso el destino le saques el mejor provecho volviste a nacer 🙏🏻🧎✝️♥️ Tu testimonio es grande aunque tú no lo sepas. Ojalá y puedas entender Dios tiene el control”, publicó en la red social de Twitter.

Anthony Mercado Díaz nombre de pila de Ankhal fue baleado en la avenida Las Flores, del barrio Florencio en el pueblo de Fajardo. Mercado Díaz es conocido en el mundo del ‘freestyle’ y es parte de la disquera Carbon Fiber Music. Este posee más de 320 mil seguidores en su cuenta de Instagram.

En la balacera resultó también herido otro hombre, identificado como José De León, de 25 años.

Ambos fueron transportados por los paramédicos a la sala de emergencia del hospital Centro Médico de Río Piedras en condición crítica.

En el lugar de los hechos, la Uniformada ocupó un vehículo Lexus IS 250, color gris.

A sus 21 años, el cantante ha colaborado con artistas del género urbano tales como Farruko, Jhay Cortez, Cazzu, entre otros. Según el sello disquero Carbon Fiber Music, Ankhal es pelotero desde una edad muy temprana y rechazó una beca universitaria en Estados Unidos para dedicarse a la música.