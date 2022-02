Mel presenta “Simplemente amigos” con su toque auténtico

Tras el éxito con el tema “Perdóname”, el cantautor puertorriqueño Mel presenta su nuevo video musical “Simplemente amigos”, canción popularizada por la cantautora mexicana Ana Gabriel.

El video musical de “Simplemente amigos” fue realizado en Miami por Amario Jara y Diego Chávez, “es un video orgánico como me gustan, obviamente trata de dos vidas paralelas, una pública y otra que es lo que de realmente sientes por esa persona con la que no puedes compartir tu vida”, explicó el Boricua.Con este tema Mel vuelve a realizar “covers” con su toque auténtico.

”Por alguna razón me identifico con estas situaciones, ¿quiénes no hemos tenido un amor secreto o esa persona que de repente tú no le puedes decir a tus padres o a la sociedad porque marcan ciertos estándares?”, explica Mel respecto al porqué de grabar esta canción.La producción musical de esta versión de “Simplemente Musicales” estuvo a cargo de Daniel Alejandro Noroña y Adrián Noroña Merki, “siempre lo quisimos hacer en acústico, ya que provoca esa romántica, una mágica intimidad que te permite sentir esa vibra que transmite letra por letra”, añadío el boricua.

En tanto, a lo que respecta para este 2022, “Para la mitad de año ya estaré haciendo unitarios, cosas muy cortas para irme desarrollando en el área de la actuación, últimamente me estoy enfocando en los musicales de teatro”, indicó Mel, quien en este momento se encuentra tomando clases de actuación con la directora y actriz mexicana Adriana Barraza.