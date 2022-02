Adamari López luce su figura con este sexy bikini

La transformación física que ha logrado la presentadora y actriz boricua Adamari López sigue causando sensación en las redes sociales. La famosa aprovechó sus recientes vacaciones en la mágica Cartagena, Colombia, para deslumbrar con un atuendo playero que asombró a todos sus fanáticos.

La “chaparrita”, como le dicen sus amigos más cercanos, logró perder más de 20 kilos gracias a una disciplinada dieta y un régimen de ejercicios, proceso que ha compartido en las redes sociales. Los resultados de su pérdida de peso se vieron en su reciente sesión de fotos con un sexy bikini blanco dcon volantes.

“Estamos muy contentas de realizar este viaje juntas, que esperamos que de ahora en adelante sea una tradición para nosotras”, expresño López al posar junto a la pequeña Alaia, fruto de su relación con el coreógrafo Toni Costa, de quien se separó en 2021. Ella misma aseguró que " en esta nueva etapa de nuestras vidas, estos viajes serán más frecuentes y más comunes”.

Adamari disfruta a plenitud los momentos junto a su primogénita. Tras celebrar el reciente San Valentín con atuendos combinados y una video emotivo con la pequeña, ambas hicieron maletas patra disfrutar de uno de los más destinos más paradisíacos del Caribe. “Otra escapada sorpresa con mi princesa @alaia”, escribió al posar desde el avión.

La rubia presentadora hizo un alto en su agenda laboral para pasar unos días junto a su primogenita y reencontrarse con varios afectos, como su exniñera Carmencita, quien según detalló en su Instagram, cuidó de Alaia cuando esta apenas era una bebé. “Me cuidó y estuvo pendiente de mi por mucho tiempo”, destacó en su publicación.

Adamari López ha dejado en claro que su cambio radical comenzó a punto de cumplir los 50 años. Fue entonces cuando decidió tomar acciones. “No puedo llegar a los 50 como me veo ahora, no estaba tan contenta conmigo misma, no era la figura que quería ver, no pensaba que me estaba favoriendo tampoco en términos emocionales”, relató la famosa al programa Sin Filtro en Telemundo.

Su separación del coreógrafo español Toni Costa también tuvo un impacto en su salud emocional. López aclaró que fue una decisión pensaba, especialmente en el bienestar de su hija. Ambos comparten la crianza de Alaia y no dudan en decir presente en cada momento especial como los cumpleaños, Navidad y los actos escolares.

“Son cosas simples y cotidianas en pareja que no necesariamente están bien y que yo como mujer debo saber darme mi respeto y mi lugar, eso solo me lo puedo dar yo. En ese planteamiento yo tomé una decisión, quizás buscando alguna mejoría y volvernos a juntar, al no pasar entonces mejor tomamos caminos diferentes.. en términos de nuestra hija, los dos estamos ahí para ella, los dos queremos lo mejor para ella, en ese aspecto siempre nos van a ver juntos”.