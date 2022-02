Maluma ha aparecido con heridas en su cara y ahora revela que fue lo que le pasó

El cantante colombiano no solamente es conocido por su talento, sino por su atractivo, pues su trabajo no solamente ha trascendido en la música sino en la misma moda, ademas por supuesto ser el crush de más de una en el mundo.

por eso mismo todos sus seguidores viven pendientes de sus fotos y el contenido que comparte en redes sociales y en una de esa fotos y videos, varios se percataron que el cantante tenía una herida en su cara, lo que generó bastante intriga y lo obligó a responder para que sus fanáticos no se preocuparan.

Maluma

Afortunadamente no tenía que ver con peleas de por medio, sino de hecho, fue su propio perro el que le propinó tales heridas “La triste realidad es que Buda me mordió, pero fue de susto, no de agresividad. Ya saben, pa’ que aprendan, los animales son muy leales, pero hay que tener mucho cuidado. No lo hizo de malas. No pasa nada. Lo quiero como si nada hubiera pasado” terminó diciendo el colombiano.

A pesar de las heridas, parece que el cantante esta bien y solamente se trato de algo pequeño, ademas ha estado más concentrado en su trabajo, con la última película y más música.