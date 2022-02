Jabari Banks asegura que el “destino” quiso que interpretara a Will Smith

Will Smith y Jabari Banks. (Frazer Harrison)

Jabari Banks no pudo creer su suerte al conocer que iba a interpretar a uno de los personajes más famosos de la historia de la televisión, y mucho menos que recibiría el visto bueno de la propia estrella que saltó a la fama como El Príncipe del Rap.

Will Smith protagonizó The Fresh Prince of Bel-Air entre 1990 y 1996, una comedia sobre un joven de Filadelfia que tuvo que mudarse a Los Ángeles con sus tíos por petición de su madre, quien estaba preocupada por presentar problemas con pandilleros.

“Ya estaba escrito. Es el destino. Soy de Filadelfia. Todo sucedió por una razón segura”. — Jabari Banks

Esta misma historia, dirigida a una nueva generación y con un giro más dramático, será contada a través de Banks, quien fue informado por el propio Will Smith, ahora productor ejecutivo de la serie, sobre el papel que obtuvo.

Lo llamó el propio Will Smith

“Recibí la llamada y allí estaba Will”, dijo Banks a E! News’ Daily Pop. “Y yo estaba como, ‘Espera...’ Estaba tan confundido. Estaba trancado. Porque Will ha sido un héroe para mí y un maestro durante toda mi vida”.

Banks, de 23 años, al igual que su Will Smith y su personaje, nació y creció en la parte oeste de Filadelfia, por lo que asegura que este papel estaba en su destinado para él.

“Al crecer como un niño, siempre piensas en momentos como este y el hecho de que esté aquí ahora es una bendición”, dijo. “Ya estaba escrito. Es el destino. Soy de Filadelfia. Todo sucedió por una razón segura”.

“Recuerdo haber escuchado historias sobre cómo saldría al aire The Fresh Prince y todo se cerraría [en el oeste de Filadelfia]”, agregó. “Todos veían el episodio y al día siguiente estaban hablando de eso”.

Inspiración

Y ahora no solo tiene la oportunidad de interpretar ese papel, sino también de recibir la bendición del propio Smith, a quien considera un mentor y una inspiración.

“Will ha sido un colaborador tan hermoso en todo este proceso, y ha sido un viaje increíble conocerme a mí mismo a través de este papel”, dijo Banks. “Creo que una de las cosas más importantes que me ha permitido hacer es crear esta interpretación completamente nueva de este personaje. Y lo dejó a mi voluntad. Eso fue súper confiado de su parte. Y, a través de eso, dije: ‘Hombre, no puedo arruinar esto’. Va a ser súper emocionante para la gente ver lo que hago”.

Bel-Air fue estrenado el pasado 13 de febrero y se puede observar a través de la plataforma de Peacock.