A pesar del precio tan elevado de las crocs de Karol G, hizo sold out en menos de un día

La colombiana compartió a través de las redes sociales que había hecho una colaboración importante con crocs y todo internet se derritió. No es de menos, pues Karol G se ha convertido en una de las artistas latinas más queridas por todos, pues no solamente ha sobresalido por sacar musica que definitivamente enloquece a todos, sino por su misma personalidad encantadora que ha logrado conquistar a todo el mundo.

Ahora, por ser una de las cantones mas improntas, diferentes marcas se están fijando en ella, y una de esas es precisamente Crocs, que lanzó una linea exclusiva para ella y en menos de 48 horas, ya estaba Sold Out en todo el mundo, lo que ella con gran cariño compartió y agradeció a través de sus historias de Instagram “Familia, gracias por lo que paso con Crocs, que hicieron Sold Out super rapido, en serio estoy muy agradecida por todo el amor que me regalan, los amo” afirmó la paisa.

karol g

Dichas zapatillas estaban en Colombia por encima de los 360 mil pesos, lo que le pareció un precio exagerado a muchos de sus seguidores colombianos, pero a pesar de ellos, muchos tuvieron el privilegio de haberlas comprado.