Jennifer López: Los 5 lujosos anillos de compromiso que han marcado su historial amoroso

En más de 35 años de trayectoria, Jennifer Lopez se ha posicionado como una de las mujeres más influyentes de Hollywood.

Además de sus icónicas canciones y películas, su vida amorosa también ha sido objeto de atención.

En los últimos meses, su ruptura con Alex Rodríguez y su segunda oportunidad con Ben Affleck ha causado revuelo en las redes sociales.

A lo largo de sus relaciones amorosas, la cantante ha recibido lujosos anillos valorados en miles y miles de dólares.

A continuación hacemos un recorrido por las valiosas joyas

Ojani Noa

Aunque el primer matrimonio de la cantante tan solo duró once meses, el actor y modelo cubano Ojani Noa se lució al entregarle un anillo de diamante en forma de pera valorado en 100 mil dólares.

Cris Judd

Fue el coreógrafo estadounidense Cris Judd la persona que se ganó el corazón de la actriz de 52 años desde 1999 hasta 2001. Con una sortija de diamante en corte esmeralda tasada en 100 mil dólares, Jlo le dio una segunda oportunidad al amor.

Ben Affleck

La relación amorosa más polémica de “La Diva del Bronx” sin duda fue con Ben Affleck. Tras varios meses de noviazgo, el actor de Batman le pidió matrimonio a la cantante con un anillo de diamante rosa de 6.1 quilates de la firma Harry Winston valorado en 2.5 millones de dólares. Posteriormente los actores cancelaron el compromiso pero en 2021 le dieron continuidad a su historia.

Marc Anthony

Marc Anthony no solo ha sido la pareja más duradera de Jlo, también fue el elegido para formar una familia.

El intérprete de “Vivir mi vida” le entregó un anillo de 8.5 quilates valorado en 4 millones de dólares de la firma Harry Winston. Luego de varios años de relación los cantantes decidieron ponerle punto final a su matrimonio, pero aun en la actualidad mantienen una cercana relación por el bienestar de Emme y Max.

Alex Rodríguez

El ex jugador de los New York Yankees le pidió matrimonio a la protagonista de “Marry me” después de dos años de noviazgo con un anillo de 15 quilates que ronda los 2 millones de dólares. Aunque su relación no terminó de la forma más amistosa, se dice que Jennifer aún conserva la costosa sortija.

A continuación no te pierdas las lujosas piezas llegaron a las manos de Jlo:

En este 2022 todos se preguntan: ¿Cómo superará Ben Affleck el anillo que le entregó a la cantante en 2002?

