Toni Costa es criticado por esta razón en San Valentín

El día más amoroso del año, San Valentín, se convirtió en un tormento para el coreógrafo español Toni Costa, quien fue duramente criticado por los “haters”. La expareja de la presentadora Adamari López recibií una descarga de comentarios negativos luego de publicar un mensaje amoroso en el día más romántico del año.

El bailarín, quien se separó de López a finales de 2021, mantiene una relación amistosa y procura estar presente en cada momento de la vida de su hija Alaia. En el Día de San Valentín no fue la excepción y la visitó para obserquiarle un ramo de flores, globos y otros detalles.

“Feliz día de San Valentin con mi amor eterno, mi hija @alaia. Que en este día especial y siempre predomime el amor, la buena amistad, el respeto mutuo y la felicidad, sobre todo sean felices, porque al fin y al cabo, cada uno vivimos de la manera que nos hace feliz, que nos llena y que nos suma, mi lema es ´se feliz para hacer feliz a los de tu alrededor´”, expresó el famoso.

Alaia, quien también posó junto a su madre en el Día de San Valentín, recibió con alegría los obsequios. No faltaron los comentarios negativos de quienes consideraron “una invasión del espacio” de la animadora de Telemundo, ya que el coreógrafo procura compartir este y cada fecha importante visitando a su pequeña hija.

“Y de pasadita también saludas a Adamari. (…) Déjala tranquila, respeta sus espacios y ve a tu hija en otro lugar porque eso de verse y pasar las fiestas juntos por Alaïa, solo es ella quien sufre creyendo que algún día sus padres volverán a estar juntos”, se leyó entre los comentarios, la mayoría elogiando la crianza del español.

Costa se defendió de inmediato. “Admito errores, pero no cosas absurdas, a mí no me educaron así y usted debe respetar sí o sí, no le queda de otra. Hay que aprender a saber que no todos hacemos las mismas cosas ni pensamos de igual manera. No pensar como usted quiere no me hace peor persona, me hace diferente. Menuda tontería, por Dios”.

Toni Costa Instagram @toni

El bailarín español y la animadora boricua anunciaron su ruptura a finales de 2021, una decisión que según López meditó lo suficiente y justificó en su bienestar y el de su única hija. Tanto ella como su expareja mantienen una relación amigable y suelen compartir los momentos más especiales en la vida de Alaia a pesar de que ya no sean pareja.

Toni Costa además aprovechó el Día de San Valentín para oficializar su relación con la influencer Evelyn Beltrán. Fue a través de los Instagram Stories, que la pareja de famosos mostraron casi al mismo tiempo las imágenes desde la misma locación. Beltrán tambiém publicó un video para presumir el espectacular ramo de flores que recibió en esta fecha especial.