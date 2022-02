Pamela Noa dice que “no tiene nada que discutir” con la delegada congresional Elizabeth Torres

La locutora Pamela Noa del espacio radial “Molusco y Los Reyes de la Punta” en La Mega, dijo hoy que “no tiene nada que discutir” con la delegada congresional Elizabeth Torres luego que esta arremetiera contra ella por un segmento de una entrevista donde se ve a la locutora poner a prueba su teoría sobre un alegado magnetismo desarrollado en su cuerpo a consecuencia de las vacunas contra el COVID-19 .

El video de la entrevista se viralizó ayer y ha sido inspiración para un sinfín de memes. En el se ve a Noa colocar los tenedores a la delegada y estos no se adherían a su cuerpo como ella había compartido en sus redes sociales.

Hoy en un Facebook Live, Torres alegó que ayer desde que entró al estudio no fue bien tratada por Noa y que notó “desprecio” en la mirada de Noa

“Desde que yo entré al estudio y saludé, esa mujer ni me miró. O sea, era un odio visceral”, argumentó la también administradora de la página La Premisa Inarticulada.

Incluso la tildó de “deshonesta” por entender que sacaron solo el segmento de la entrevista donde se ve que los tenedores no se pegan a su cuerpo y Noa la mira a los ojos para luego inclinar su cabeza hasta el hombro.

“Así que ella, deshonesta como es, hizo lo que hizo precisamente para sacar ese segmento y yo le dije -esa parte no sale en el vídeo- ‘Hazlo bien porque la que vas a quedar mal eres tú”, sostuvo.

Noa, por su parte, aclaró hoy, que cuando Torres llegó ayer al programa nadie la saludó por que en ese momento estaban al aire. De igual manera negó que sintiera algún desprecio por ella.

“Aquí nadie la saludó cuando entró porque estábamos al aire y cuando ella entró -y Felipe está porque fue el que entró con ella-, nosotros estábamos en un segmento y ella entró hablando duro y la primera mirada con la que se encontró fue con la mía y le hice como que (señas de que) estábamos al aire. Le hice como que bajara (la voz) porque se escuchaba a través de los micrófonos. Así que no, yo no le tengo ningún tipo de desprecio, yo no tengo nada más que discutir con ella. Lo que pasó ayer está en YouTube usted lo puede ver completito”, dijo.

Recalcó que previo a ese segmento que circuló por las redes, le hizo varias preguntas a la delegada que algunas de ellas las contestó y otras no.

“Pues está bien, está en su derecho si las quiere contestar. Así que lo que pasó, pasó y no me parece que hay que seguir alargándolo o seguir estirando el chicle, usted puede ver el contenido en You Tube y usted llegue a sus propias conclusiones”, manifestó.

Molusco, en tanto, aseguró que Torres “no ha caído bien ante el público” por los temas que ha compartido recientemente. “Si Elizabeh Torres tuviera el aval de la gente yo creo que la reacción de la gente hubiese sido distinta”, opinó.

“Tal vez si el delivery de ella fuera un poco distinto de parte de ella, tal vez no pasaría lo que está pasando”, compartió, por su parte, Ali Warrington.