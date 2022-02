Bad Bunny: ¿cuánto ganará por sus conciertos en México?

El anuncio de una serie de conciertos en México del “Conejo malo”, el puertorriqueño Bad Bunny, causó euforia entre los fanáticos. A varios meses de las presentaciones en Monterre y en el Estadio Azteca, Ciudad de México, muchos corrieron a buscar las entradas en etapa de preventa y evitar perderse el World’s Hottest Tour.

Los precios para gradas van desde los 660 hasta los 3.336 pesos mexicanos, mientras que ver al cantante en cancha en General van desde los 3.600 hasta la zona de Pit en 8.450 pesos. Pero recientemente se reveló la suma que percibiría el reguetoner por esta serie de conciertos en el país latinoamericano.

Bad Bunny inició su gira por Colorado Foto: Instagram @badbunnypr

El intérprete de “Yo perreo sola” percibirá la suma nada despreciable de 1 millón de dólares por cada presentación, lo que se podría traducir en poco más de 20 millones 384 mil pesos por cada fecha, según citó el sitio web Medio Tiempo. En tota serán cuatro presentaciones que ofrecerá el cantante: 3 y 04 de diciembre en Monterrey; y 9 y 10 de diciembre en Ciudad de México. De esta manera percibiría un total de 4 millones de dólares.

Ha sido tal la euforia reguetonera que ha desatado la próxima visita de Bad Bunny a México que un grupo de fanáticas, en total casi 60.000 seguidoras, imploraron por un concierto solo para mujeres. Luego del sold out de sus dos presentaciones en Ciudad de México, surgió la iniciativa en el grupo de Facebook Bad Bunny concierto de puras niñas, donde se propone que cada estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) pague hasta 58 pesos por un concierto privado del puertorriqueño.

El artista con su peculiar estilo promociona también su gira por España, específicamente España, a donde llegará los días 24 y 25 de junio de 2022. “Gente hay que empezar a preocuparnos menos y a disfrutar más porque la vida va rápido. Así como se vendieron las entradas para el último tour del mundo, estaba pensando... ¿Qué tal si anuncio ya mi siguiente gira? En lo que yo trabajo en mi nuevo álbum, ya ustedes pueden comprar los boletos para la siguiente gira”, expresó junto a un video donde demostró su talento para la actuación.

En la grabación participaron su actual pareja Gabriella Berlingeri y el actor español Mario Casas. Bad Bunny su pareja recrearon una cena romántica donde ella le clama no dejarla sola por el trabajo. Pero él le promete que eso no pasará mientras se busca un sustituto, quién mejor que Casas. Berlingeri no pareció disgustarse con la idea y continuó disfrutando la velada.