Didi Romero será parte del musical “Six” de Broadway

La actriz Didi Romero anunció hoy que será parte del musical de Broadway, “Six”.

Compartió a través de sus redes sociales que luego de audicionar, fue seleccionada para embarcarse en una gira para la presentación de la pieza británica escrita por Toby Marlow y Lucy Moss.

La hija de Deddi Romero interpretará a “Katherine Howard”.

“Katherine Howard, nice to meet you. Demasiado agradecida. Super excited to be working with such fierce people. 2022 empezando bueno. Los amo. 💓🙏🏼👑 #Didiokrez #SixNationalTour”, compartió en Instagram.