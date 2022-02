Saudy Rivera se une a Nación Z

La comunicadora Saudy Rivera comienza funciones en Nación Z como mujer ancla del espacio informativo a partir de este jueves 17 de febrero.

“Llegó una gran oportunidad no solo para mi, si no para todos los puertorriqueños que amamos y defendemos nuestra Isla. La fiscalización es el arma más poderosa que tenemos y alguien se tiene que atrever a preguntar lo que hay que preguntar. La búsqueda de igualdad para cada uno de nuestros hermanos es el gran deber. Se acabaron los paños tibios, aquellos que obtuvieron el privilegio de ser electos para servir tienen que rendir cuentas de sus funciones y demostrar que trabajan en bien de todos y no algunos pocos. Estoy lista y agradecida de esta perfecta oportunidad como conductora de Nación Z acompañado a grandes analistas expertos en los temas de verdadero interés del País”, expuso Rivera en declaraciones escritas.

De acuerdo con el productor ejecutivo y creador de contenido de Nación Z, Cristobal Ramos, “la presentadora dirigirá el espacio junto a los expertos en análisis noticioso; el profesor Jorge Suárez y el licenciado Eddie López Serrano para buscar soluciones a los asuntos que preocupan a las personas que viven en nuestra isla”.

Rivera lleva más de 20 años laborando en los medios de comunicación como presentadora y productora. El programa mañanero se transmite de 6:00am a 8:00am por Zeta 93 FM y por Mega TV.

“Somos el primer programa de análisis en Puerto Rico, ahora con la integración de Saudy, vamos darle una perspectiva mucho más amplia a los asuntos que son prioritarios para todos los puertorriqueños. La chispa y la energía de Saudy será una gran adición al programa. En esta nueva etapa te aseguro q estaremos por encima de todos los demás. Somos un gran equipo, cada uno desde su perspectiva y área de profesionalismo, Saudy, Eddie y yo.”, aseguró Jorge Suárez.

“Tuve la grata experiencia de colaborar con Saudy en tres programas: Dando Candela, Papeleta Rosa y De Noche con Saudy. Ella es una presentadora muy energética, comprometida y profesional, y estoy seguro de que su integración al programa va a ser de mucho valor”, esbozó por su parte el licenciado Eddie López Serrano

“Saudy es una periodista muy querida y respetada. Como presentadora de Papeleta Rosa, Saudy pudo fiscalizar a la mayoría de los alcaldes y funcionarios que fueron entrevistados durante el periodo que fue emitido el programa por Mega TV. De la misma forma, Saudy cumplió con la meta de recoger las necesidades de los residentes cada pueblo y eso le brindó credibilidad y confianza en el pueblo puertorriqueño y en la diáspora”, sostuvo Sixto Pabón, vicepresidente de operaciones de SBS Puerto Rico.

De otra parte, Víctor Roque, gerente general y vicepresidente de ventas de SBS Puerto Rico expresó " “El conglomerado de SBS que incluye a Zeta 93 FM y LaMusica seguirá innovando y le damos la bienvenida a Saudy quien de seguro será una reportera clave en conectar y buscar soluciones a los problemas y retos que puedan brindarle esperanza a nuestro país”.