Karina Duconge llega al New York Fashion Week

Karina Duconge, Miss Earth Guaynabo 2022, sigue abriendo caminos en el mundo de modelaje local e internacional tras su participación en el certamen de belleza Miss Earth Puerto Rico 2022, en el que logró posicionarse en el top 11 y fue una de las favoritas del público a llevarse la corona el pasado 30 de enero.

Y es que desde que entró en la competencia, la joven de 28 años dio de qué hablar, pues no solo por ser talla “plus”, sino también por haber sido una de candidatas más preparadas al título y por el mensaje de inclusión que promovió en las redes sociales. Varios expertos en certámenes de otros países destacaron su belleza, elocuencia y carisma, lo que la colocó en varios de los tops 5 de predicciones para ganar la corona local de Miss Tierra.

Sin embargo, a pesar de los meses de preparación y del gran apoyo que tuvo con su mensaje de inclusión y de romper los estereotipos de la belleza, junto con el de concientización ambiental que sigue certamen, fueron muchos los que no estuvieron de acuerdo con su participación en este tipo de competencia, a pesar de que ya había hecho trabajos dentro del modelaje a nivel local.

“Tiene una cara bella, pero que todo tiene un lugar”, “Tiene cuerpo de Planeta Tierra”, “Está compitiendo por capricho”, “No normalicemos la obesidad”, “¡Qué horror! A donde están descendiendo los concursos de belleza”, “Tiene una enfermedad y debe tratarse”, “Parece que la auspició Burger King”, “Que se vaya a un concurso de gordas”, “Puerto Rico no está listo para una reina plus”; fueron algunos de los comentarios que le escribieron a la modelo en varios foros en Internet.

“Siempre me llamaron la atención los certámenes de belleza. Me motivé a participar luego de ver a chicas plus competir en el Miss Earth USA. Confieso que me preparé mucho emocionalmente, pues sabía que vendrían comentarios negativos porque estaba haciendo algo que en Puerto Rico nunca se había hecho, y aquí somos muy apasionados con los certámenes. Sin embargo, el apoyo siempre fue mucho más grande en las redes sociales de distintas partes del mundo como Venezuela, Filipinas e Indonesia. Fueron muchos los mensajes de mujeres y hombres agradeciéndome por representarlos. Ese es el premio más grande que me puedo llevar”, confesó la también empresaria.

Duconge tiene un bachillerato en Sistemas de Justicia, y una maestría en Derechos Humanos y Mediación de Conflictos. También es directora hace un año de la franquicia Universal Petite Puerto Rico, y está en conversaciones para dirigir otros concursos de belleza locales; además coquetea con la idea de trabajar en los medios de comunicación.

Como parte de las oportunidades que se le han presentado tras su participación en el certamen local, además de una publicación en las redes sociales de la afamada diseñadora americana, Sherri Hill, la joven “curvy” modeló la semana pasada en el New York Fashion Week (NYFW) para seis diseñadores, y compartió pasarela con reinas de belleza internacionales como Miss Earth 2021, Miss Universe Bahamas 2021, y Miss Universe Iceland 2021, experiencia que describió como increíble, pues la paraban para tomarse fotos con ella y felicitarla. Karina además continuará siendo la imagen de varias marcas en la Isla como AVON y Dermablend.