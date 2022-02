Julia Fox confirmó su separación de Kanye West

Mientras unas parejas celebran el romántico Día de San Valentín, otras dan por terminada sus historias de amor. La modelo Julia Fox aprovechó el día más rosa de año para finalizar el romance fugaz que protagonizó junto al rapero Kanye West.

El artista continúa dando señales de su esperanza de rescatar a Kim Kardashian y su familia de cuatro hijos. El famoso recurrió a las redes sociales donde compartió un collage de su exesposa y cuatro hijos acompañado de la frase: “Dios haz que mi familia regrese junta”. A propósito de San Valentín también publicó mensajes para la socialité y arremetió contra Peter Davidson, la nueva pareja de Kim.

El mensaje fue claro para la modelo Julia Fox, quien debutó como pareja junto a Kanye en la reciente Semana de la Moda en París, una ocasión donde muchos la compararon con la Kardashian, debido a la vestimenta Balenciaga que combinó junto con el rapero. Ella aclaró su gusto por la moda y desmintió los intentos por imitar a la socialité.

La pareja acaparó la mirada de los presentes Foto: Instagram @juliafox

Los recientes mensajes enviados por Kanye a Kim fueron la gota que derramó el vaso, por lo que no tardó en reaccionar y aclarar que no está en una relación romántica con el rapero. “A todos les encantaría que estuviera tan molesta, pintar una imagen de mi, una mujer triste y solitaria llorando sola en un avión pero no es cierto. ¿Por qué no verme por lo que soy, un buscavidas número 1?. Se me ocurrió y no solo eso jajaja, Kanye y yo estamos en buenos términos, lo amo pero no estaba enamorada del hombre ¡Jesucristo! ¿Creen que tengo 12 años?”.

El mensaje de la modelo de 32 años, llega poco después de que borró todas las fotografías que publicó junto a Kanye West. Fox también dejó de seguir a varias cuentas en Instagram que actualizaban sobre su romance, una decisión que justificó en las críticas que ha recibido desde las redes sociales. “Estoy cansada de verme a mí misma y de leer comentarios crueles”.

Más adelante agregó: “De repente Instagram ya no es un lugar divertido. Quité las jodidas fotos porque leí en los comentarios ´Oh Dios mío, claramente solo publicaste en las que te veías bien”, explicó la actriz de “Uncut Gems”.

Grito desesperado

En un acto desesperado por reconquistar a su exesposa, Kanye West envió una lujosa camioneta repleta de rosas rojas y la frase: “Mi visión es clara como el cristal”, entre otros textos en las que rogaba recuperar a su familia y verla unida nuevamente. En sus mensajes aludió a Peter Davidson quien celebró su primer Valentín junto a la socialité y a quien acusó de querer alejarlo de su expareja.

También replicó las imágenes virales de la velada romántica de Kim y Pete, donde ella lució un elegante abrigo, al cual se refirió el rapero. “No renuncio a mi familia. Compré ese abrigo para Kim antes de SNL, pensé que era particulamente especial. Tengo fe en que volveremos a estar juntos .... a veces me llaman loco pero estar enamorado por algo es estar loco y yo estoy loco por mi familia. Feliz San Valentín”.