Farruko se queda sin gasolina en la carretera

Farruko. Farruko en 2021. / Foto: Rich Polk/Getty Images. (Rich Polk/Getty Images for The Latin Recording Academy)

El cantante de música urbana, Farruko, contó hoy en un video en las redes sociales que se quedó sin gasolina en la carretera y un buen samaritano lo socorrió, hecho que catalogó como otra señal de Dios en su vida.

“Tengo que contarles algo que me pasó horita. Yo venía en la tarde en mi carro y con tantas cosas que están pasando en mi vida y el ajetreo, se me olvidó echar gasolina, iba como los locos por ahí, pendiente a mil cosas en la cabeza y mi carro es un dragón y me quedé sin gasolina en medio de la calle”, dijo Farruko, quien durante un concierto en el fin de semana en Miami, compartió su conversión religiosa.

“Me pueden creer que no pasaron ni dos minutos, yo preguntándome cómo iba a resolver la situación, y cuando miro para atrás había un camión de asistencia en la carretera y se bajo un señor... El simplemente me echó la gasolina y me dijo cuídate papá; dale por ahí”, relató.

Dijo que no sabe si la persona lo reconoció, pero no dejó ni que le preguntara si le debía algo por la ayuda.

“Le iba a preguntar si le debía algo y no me dejó ni decirlo, me dió la espalada y siguió y se me echó a reír. Dios en serio, de verdad que tú existes papá y cuidas a los tuyos”, dijo.

“Nada, ese señor, si está viendo esto, hermano Dios te bendiga. No me dejaste darte propina, no me dejaste pagarte pero que papa Dios bendiga a tu familia y te caigan miles de bendiciones de arriba porque gente así es la que necesitamos. Me quedo sorprendido porque yo hablando de eso en lo que es mis conciertos ahora y en todo lo que me está pasando y mira Dios como tú sigues dando señales. Todavía queda gente buena, que no no se pierdan esos valores, que no se pierdan esas cosas. Los amo”, continuó.

El pasado viernes, Farruko expresó su conversión y pidió disculpas por las letras de sus canciones.