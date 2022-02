Evaluna presume su embarazo con tiernas fotos

La cuenta regresiva para conocer al nuevo integrante de la familia Montaner comenzó. Evaluna, la menor del famoso clan y esposa del también cantante Camilo, ha compartido en las redes sociales algunos de los momenros más emocionanes de la dulce espera.

La famosa recurrió a su Instagram para mostrar su panza fotografiada de la manera más tierna. Posando con girasoles y con su torso al desnudo, Evaluna enseñó su emaraz en su máximo esplendor y lanzó un reto a los a los seguidores: “Que comience el debate, ¿niña o niño?”, invitando a descifrar el sexo de índigo, el nombre que eligieron para su primer bebé.

De inmediato se sumaron las reacciones y cada uno apuntó su pronóstico. “Es niño!!! Si me equivoco nunca más te devuelvo a tu tiempo, la que no lo superaba nunca”. Otros escribieron “Que mamá tan hermosa”; “Bella” y “La panza más preciosa”..

Evaluna relató a la audiencia el duro proceso que vivió para convertirse en madre, ya que los médicos no dieron esperanzas e incluso considerado poco posible que lograra quedar embarazada debido a sus problemas hormonales. “Los médicos me dijeron un millón de veces que no podría tener hijos y que iba a ser imposible por mis hormonas y otras cosas que supuestamente no estaban bien en mi cuerpo. Luego se expresó emocionada por poder compartir la buena noticia con los seguidores: “Es genial poder compartirlo porque muchas personas están luchando con esto, no solo con la infertilidad si no también con la espera”.

En una entrevista a Mamás Latinas, Montaner admitió que conoció de su embarazo tras los primeros síntomas en su esposo Camilo, quien comenzó a sentir naúseas, él empezó con un mareo y al estar muy sensible, yo dije ´ upale, yo he leído de esto´. Cuando se le fueron quitando un poquito me dieron las naúseas a mí, muy fuertes, entonces pudimos compartir ahí un poco del sentimiento maluco de los mareos, pero así me enteré que estaba embarazada”, exclamó.

La pareja celebró recientemente otro aniversario de su recordada boda eclesiástica, un momento que plasmaron en el video de la canción de Camilo “Por primera vez”. En la celebración hub risas, abrazos y también muchas lágrimas de emoción por haber logrado llegar al altar. “730 días”, escribió Evaluna posando con su vestido de novia y riendo junto a su ahora esposo.

La familia Montaner espera con emoción al nuevo integrante. El tema ha pasado ser lo más importante cada vez que se reúne, admitieron Mau y Ricky, hermanos de Evaluna, en su podcast “En la sala” donde compartieron varias intimidades en el hogar. “¿Qué los emociona?”, preguntó la cantante en el programa radical, y su familia contestó casi al unísono: “Índigo. Eso creo que es la noticia ahora, digo, el trending topic de la familia”.