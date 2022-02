Cantautor boricua YETT apuesta al amor para comenzar su carrera como solista

Con una pasión enorme por la música, el cantautor puertorriqueño YETT, lanzó hoy su carta de presentación como solista con el sencillo “Dicen que nada es para siempre”, un tema de su autoría en el cual se inspiró en el amor universal.

Jorge Enrique Torres Morales, nombre de pila del artista, desde pequeño sabía que la música era su vida, pero no fue hasta cuando vio por primera vez un video clip de la agrupación de rock americano Guns & Roses, que se enamoró de la guitarra.

“Recuerdo cuando le dije a mis padres que quería tocar guitarra como esos grandes músicos. Fue al ver un vídeo del tema Welcome to the Jungle, luego de que me regalaran de cumpleaños el juego Guitar Hero. De inmediato confirmé que quería ser músico y me compré mi primera guitarra eléctrica”, expresó emocionado el cantante firmado por Velvet Group.

A los 15 años, YETT comenzó sus estudios en guitarra clásica en la Escuela Libre de Música en San Juan y luego en el Conservatorio de Música de Puerto Rico estudió guitarra eléctrica en el programa de Música Popular.

A lo largo de su juventud formó parte de diferentes agrupaciones y tuvo la oportunidad de presentarse en diferentes escenarios de su Isla. Ahora, a sus 26 años y fusionando diferentes géneros y sonidos que lo han acompañado durante toda su vida, YETT se apresta a lanzar su primera producción discográfica este 2022.

“Dicen que Nada es Para Siempre” es precisamente el primer sencillo de una producción completa que saldrá durante el 2022. “La inspiración de esta canción viene del amor. El pensamiento de cuando uno conecta con algo, que sabes que va a estar siempre en tu vida aunque llegue el momento que físicamente no lo esté. Es el amor universal, el amor transformado”, comenta YETT sobre el tema producido musicalmente por Harold Wendell Sanders.

La canción, que está disponible en todas las plataformas de música, cuenta con un vídeo clip grabado en la ciudad de Necochea en la Provincia de Buenos Aires, Argentina, en el cual se refleja la travesía de dos personas que desean llegar a estar con un amor eterno, que puedan llegar hasta envejecientes juntos y disfrutar cada aspecto de su vida. La propuesta audiovisual está accesible en el canal de YouTube de YETT.