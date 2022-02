Con imágenes de su relación: el romántico video que Ben Affleck le hizo a JLo por San Valentín

La relación de Jennifer López y Ben Affleck va cada vez más en serio, y se muestran muy felices juntos.

La pareja ha demostrado que volvieron para vivir su amor al máximo, y se acompañan, apoyan, y dan su amor en todo momento.

Ben y JLo han superado todos los obstáculos, y llevan una relación estable, donde han formado una familia con los hijos de los dos, que para ellos siempre son lo más importante.

Recientemente fueron vistos en el Super Bowl, donde dejaron ver que la estaban pasando muy bien y que están más enamorados que nunca.

Además, este 14 de febrero es el primer San Valentín que pasa la pareja, y por supuesto, los detalles ya comenzaron a llegar.

Tanto JLo como Ben han confesado que son muy románticos, y el actor quiso tener el primer detalle con su novia hace unos días, con un adorable video.

El romántico video que Ben Aflleck le dio a Jennifer López por San Valentín

El actor sorprendió a Jennifer con un video editado por él, en el que aparecen imágenes de Jennifer López para la película Marry Me, donde interpreta el tema On My Way.

Pero, el detalle más romántico fue que en el video aparecían fotos y videos de Jennifer y Ben del pasado, en el 2002 cuando eran pareja, y que nunca antes nadie había visto.

También incluyó una foto actual de la pareja en la que JLo le da un beso a Ben, y este detalle sin duda encantó a la famosa.

Fue la propia JLo quien puso el video a través de su boletín On the JLo, donde adjuntó el enlace del video que lleva por nombre On may way 14-02-2022 the remix, y está disponible en Vimeo.

“Voy a compartir con vosotros algo muy especial y personal que normalmente solo compartiría con mi círculo íntimo. Es un regalo anticipado de Ben para el Día de San Valentín. Verlo me hizo pensar en el viaje del amor verdadero, en sus giros inesperados y en que cuando es real, realmente puede durar para siempre. Esto derritió seriamente mi corazón”, dijo la actriz.

Esto demuestra lo enamorado que está Ben, y es apenas el comienzo de los muchos detalles que seguramente tendrá con JLo en esta fecha especial, al igual que seguro ella lo sorprenderá.