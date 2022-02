Artistas de Puerto Rico podrán participar en el NPR Music Tiny Desk Contest

Por primera vez el NPR Music Tiny Desk Contest de Bob Boilen se extiende a artistas de Puerto Rico, así como para los 50 estados de los Estados Unidos, el Distrito de Columbia y las Islas Vírgenes.

En su octavo año consecutivo, el Tiny Desk Contest reúne a miles de artistas de 18 años o más que no tengan contrato con una disquera.

El panel de jueces está compuesto por tres exalumnos de Tiny Desk: la cantante y compositora puertorriqueña iLe, el rapero Big K.R.I.T, la cantante de la banda Japanese Breakfast, Michelle Zauner y cantautora Raveena. Se une Nate Chinen, de la estación miembro de NPR WBGO, a Bob Boilen y al productor Bobby Carter.

El ganador del concurso tocará su propio concierto Tiny Desk, aparecerá en All Things Considered de NPR y encabezará la gira de las cinco paradas Tiny Desk Contest On The Road.

Los pasados ganadores del concurso han participado de grandes escenarios: Fantastic Negrito, el ganador inaugural, ha obtenido tres premios Grammy; Tank and the Bangas recibió una nominación al Grammy como mejor artista nuevo y se presentó en el 2018 en Coachella; Quinn Christopherson se ha unido a la giras de artistas como Portugal, The Man y Lucy Dacus. Más recientemente, en el 2021, Linda Diaz se presentó en el BRIC JazzFest en Brooklyn.

Para participar en el concurso los músicos deben tocar una canción original de cualquier género musical, con un escritorio de fondo, subir el video a YouTube y enviar el formulario de inscripción firmado a NPR.org/tinydeskcontest. Estarán recibiendo videos de artistas hasta el lunes, 14 de marzo a las 11:59 p.m. E.T.

Solo habrá un ganador, pero los demás participantes podrían se seleccionados para aparecer en el blog All Songs Considered en el canal de YouTube de NPR Music, en las revistas de noticias de NPR y en el boletín del concurso Tiny Desk.