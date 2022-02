Netflix hará “limpieza” de Marvel a partir de marzo

Divorcio inminente el que se vivirá a partir del primero de marzo entre las grandes empresas de entretenimiento Netflix y Marvel, con la particularidad que el posible tercero en dicha relación podría ser Disney+. Te contamos el por qué.

Crónica de una muerte anunciada

Desde el pasado año 2015, para potenciar su programación y adquirir muchos de los usuarios que hasta los momentos han hecho que sea una de las plataformas streaming mas vista del mundo, Netflix colocó en su programación muchas producciones entre serie y películas de conocidos héroes y villanos del mundo de Marvel.

Desde el comienzo la estrategia resultó positiva porque el propósito principal de las múltiples suscripciones se cumplió, pero no todo fue tan hermoso como aparentó. Es que en el catálogo de producciones, muchas no cumplieron con los estándares de calidad de los televidentes.

Daredevil y The Defenders fueron una de las pocas que cumplieron y recibieron buenas críticas y comentarios, sin embargo, otras como Iron Fist, Luke Cage, The Punisher fueron un total fracaso que no pasaron de tres temporadas y tuvieron que ser cancelada. Desde ese momento, el matrimonio Netflix-Marvel comenzó a deteriorarse.

Programación que no estará más

Los sacrificados de la programación a partir del próximo martes primero de marzo serán Daredevil, Jessica Jones, Iron Fist, Luke Cage, Punisher y The Defenders. Así que fanáticos y seguidores, están previamente avisados para que puedan tomar las previsiones pertinentes y apurarse en terminar de ver las temporadas faltantes.

¿A dónde emigrará el contenido?

Muchos son los rumores y especulaciones de dónde se podrá ver la programación. Uno de los más sonado se relaciona con la plataforma Disney+.

Y es que no es de extrañar que pueda suceder al tratarse de una empresa que de a poco ha metido en su parrilla de contenidos distintas series de cómics y superhéroes como son WandaVision, The Falcon and The Winter Soldier, Loki y Hawkeye; y desde hace tiempo promocionan la ampliación del mundo heróico con las series Moon Knight, Ms. Marvel.

Como se recuerda, después de dos años de espera Disney pudo obtener los derechos de personajes creados o desarrollados por Netflix (Matt Murdock en Spider-Man: No Way Home), lo que hace pensar que esta característica suma las posibilidades de que sea Disney+ la encargada de difundir y hasta revivir personajes de Marvel en un futuro.