Farruko asegura que tuvo un “encuentro con Dios” durante concierto en Miami

El cantante urbano Farruko aseguró ayer, viernes, que tuvo un “encuentro con Dios” durante un concierto en el FTX Arena de Miami.

“Con todo lo que ha pasado en mi vida puedo decir que Dios está bregando conmigo. Todos somos pecadores lo dice la Biblia, aquí no hay ninguno bueno. Si a mí me recogió siendo infiel, soberbio… distante de mis hijos… Tú sabes que yo no me siento orgulloso de eso. Sabe Dios a cuántos de sus hijos les hice daño”, reveló el artista.

En todos mis años en la música nunca me había sentido tan seguro de estar en el lugar correcto! Definitivamente una noche HISTÓRICA en el más grande sentido de esa palabra!! Dios es bueno 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻 !! #Diostienetodoprevisto @farruko Posted by Pompi Vallejo on Friday, February 11, 2022

El momento fue compartido en la cuenta de Facebook por el empresario musical José “Pompi” Vallejo, de Mr&Mrs Entertainment.

“En todos mis años en la música nunca me había sentido tan seguro de estar en el lugar correcto! Definitivamente una noche HISTÓRICA en el más grande sentido de esa palabra!! Dios es bueno !! #Diostienetodoprevisto @farruko”, publicó Vallejo.

En otras publicaciones en las redes sociales, varios fanáticos que asistieron al evento aseguraron que el artista se disculpó por el contenido de su canción “Pepas”.