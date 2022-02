Paquita la del Barrio celebra que Karol G le cante a “los inútiles”

Definitivamente uno de los temas más comentados fue precisamente la relación entre Karol G y Anuel AA, pues a pesar de haber terminado ya hace algún tiempo, lo cierto es que muchos de los fanáticos pensaron que la pareja volvería luego de que el puertorriqueño sorprendiera a Karol G en su concierto en el Coliseo de Puerto Rico, pues al frente de todo el mundo, la colombiana aceptó que lo amaba mientras le cogía las manos.

Y es que en realidad fue una de las relaciones más comentadas en la industria de la música luego de que Anuel se tatuara la espalda con una foto de Karol G y el nombre de ella (Carolina) en su mano izquierda, al igual que lo hizo ella en su mano derecha.

A pesar de toda la ilusión que se hizo respecto al tema, las esperanzas quedaron en cero luego de que el puertorriqueño confirmara su relación con Yailin La Más Viral y para muchos seguidores, el asunto no le cayó muy bien a la bichota paisa.

En su último lanzamiento musical llamado “Mamii” al lado de Becky G, cita a la misma Paquita la del barrio afirmando “Rata de dos patas, lo dijo Paquita, un animal rastrero, que se come todo lo que se atraviesa” lo que dejó sorprendido a más de uno y pensando si posiblemente la canción fuera dedicada a su ex novio, pues luego concluyó “Llorando estabas tú y como no te salí andas comiéndote a otra pero estás pensando en mí”

¿Cómo reaccionó Paquita la del barrio?

La mexicana parecía estar muy emocionada con el asunto, pues compartió un pequeño video con la letra de la canción, en donde Karol G aparece abrazándola con entusiasmo por conocerla “Gracias por rendirme este homenaje y qué mejor que cantando a esos inútiles tóxicos ratas de 2 patas” afirmó la cantante mexicana.