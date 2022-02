Molusco se convierte en embajador de servicio de apuestas deportivas

El animador, productor y empresario Jorge Pabón, mejor conocido como Molusco, es el embajador del servicio de apuestas deportivas y juegos digitales BetMGM y Casino del Mar anunció su gerente general, Sigfrido de Jesús.

Las apuestas abrirán el viernes, 11 de febrero, justo a tiempo para el Gran Juego desde el SoFi Stadium en California.

“Le damos la bienvenida a Molusco a Casino del Mar, como portavoz de BetMGM, la primera casa de apuestas deportivas en Puerto Rico. A partir de este viernes y durante el fin de semana estaremos celebrando esta alianza con eventos en La Concha Resort y en conteo regresivo hasta el Gran Juego del domingo, 13 de febrero. También desde el viernes, el público podrá hacer sus apuestas a sus deportes y equipos favoritos y probar su suerte, de una forma fácil y accesible, en Casino del Mar”, dijo Sigfrido de Jesús, gerente general de Casino del Mar.

Por su parte, Molusco, comentó: “En un país como Puerto Rico, que conoce y ama tanto el deporte, ya era hora de que contáramos con un servicio de apuestas como la que ahora estarán ofreciendo Casino del Mar y BetMGM. Es un servicio seguro y en ley que va a añadir a la emoción que ya nos provoca el deporte y estoy feliz de que hayan contado conmigo”.

El apoyo de Molusco a Casino del Mar, en La Concha Resort, y BetMGM, líder en apuestas deportivas y juegos digitales, forma parte de una alianza estratégica que inició en septiembre de 2021. Este acuerdo, el primero concretado por BetMGM fuera de los Estados Unidos continentales, permite a BetMGM expandir sus ofertas de apuestas deportivas móviles y minoristas a Puerto Rico. BetMGM mantendrá tanto una casa de apuestas en Casino del Mar y más adelante, estará accesible la aplicación móvil que permitirá realizar apuestas desde cualquier punto de la isla.

Mientras, el director ejecutivo de la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico, Orlando A. Rivera Carrión, entregó al gerente general del Casino del Mar la licencia provisional como operador de SportsBook y señaló: “Las apuestas deportivas serán una de las grandes apuestas en el desarrollo económico de nuestro país. Juega legal, juega seguro, juega pa’ divertirte”.

El ballroom de La Concha Resort será la sede de la celebración de este lanzamiento con transmisiones en vivo y en pantalla grande de los encuentros deportivos del fin de semana como el del viernes a las 4:00 p.m., cuando el club Rennes se enfrentará a Lionel Messi y su equipo Paris St. Germaine en el fútbol.

El sábado, desde las 6:00 p.m., se transmitirá la cartelera de la NBA con partidos como el de Portland Trail Blazers contra los New York Nicks, y el de Miami Heat versus Brooklyn Nets, entre otros; sumado a una amplia oferta de deportes colegiales en la rama femenina. Mientras que, el domingo 13, desde las 7:00pm iniciará la emisión del esperado Gran Juego entre los Cincinnati Bengals y Los Angeles Rams. Las transmisiones estarán disponibles el viernes 11 de 4:00 p.m. a 12:00 a.m. y el sábado 12 y domingo 13, de 2:00 p.m. a 12:00 a.m.

El acuerdo de Molusco como embajador de Casino del Mar y BetMGM estará apoyado por una campaña promocional que incluye ejecuciones como anuncios impresos, vallas publicitarias y medios digitales.

Cómo hacer apuestas a través de BetMGM y Casino del Mar

Para utilizar el servicio de la casa de apuestas deportivas BetMGM los interesados deben ser socios de Casino del Mar, lo que es gratis y solo requiere una identificación con foto y tener 18 años en adelante. La membresía de Casino del Mar no caduca y tiene beneficios como créditos en máquinas de juego, comp dollars en juegos de mesas redimibles en alimentos y bebidas y participación en sorteos.

Una vez se registra la membresía en Casino del Mar, debe crearse un perfil en la plataforma de BetMGM donde se obtiene acceso al catálogo deportivo y múltiples opciones de apuestas, basadas en las especificaciones de cada deporte.

Las apuestas se hacen directamente en el Casino del Mar o en los quioscos de BetMGM, ubicados en la entrada al casino, donde se harán accesibles diariamente las hojas con detalles de partidos a celebrarse para que el público pueda seleccionar sus favoritos y hacer sus apuestas.

Además, los interesados pueden obtener información sobre sus deportes y equipos favoritos a través de sus canales predilectos, ya que la información relacionada a las apuestas deportivas es de fácil acceso tanto en internet como en televisión.

En BetMGM se encuentran partidos de un sinfín de deportes y ligas del mundo, y próximamente, se espera integrar ligas locales. El horario de SportsBook será de 11:00 de la mañana a 12:00 de la medianoche, sin embargo, las apuestas se podrán hacer 24 horas en los quioscos ubicados en el área del casino. Las apuestas inician con un mínimo de $5 en efectivo. Los ganadores podrán redimir sus premios en Casino del Mar en cualquier momento, pues el casino opera las 24 horas del día, los siete días de la semana.