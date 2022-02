Llega el final de exposición de Beyond Van Gogh en Puerto Rico

La sociedad de productores a cargo de Beyond Van Gogh: The Immersive Experience anunció en la mañana de hoy que, debido a cuestiones de logística, no será posible extender el tiempo de la exhibición en la Isla, como se había anunciado previamente. Es por esto, que las personas interesadas en disfrutar de esta experiencia única, que ya ha sido vista por más de 150,000 personas en Puerto Rico, tienen hasta el próximo martes, 15 de febrero.

El recorrido de Beyond Van Gogh: The Immersive Experience, permite que los visitantes se sumerjan en más de 300 obras, incluyendo clásicos como “La noche estrellada”, “Los girasoles” y “Terraza del café por la noche”. El arte de Van Gogh cobra vida, apareciendo y desapareciendo, fluyendo a través de múltiples superficies y acaparando los sentidos con su inmenso detalle. Las palabras del pintor, junto con una partitura sinfónica, hilvanan el recorrido en el que los visitantes encontrarán una nueva apreciación del impresionante trabajo de uno de los artistas más grandes y controvertidos de los últimos 250 años.

La presentación de Beyond Van Gogh: The Immersive Experience en Puerto Rico, es posible gracias la unión de voluntades de los productores Ariel Rivas de Ariel Rivas Entertainment, Andrés Naftali y David Rosenfeld de Primo Entertainment, Ricardo Arjona Torres de Sophisticated Minds y Paco López de No Limit Entertainment.

Para disfrutar al máximo esta experiencia y conscientes de las disposiciones de salud y seguridad en vigor, los asistentes deben usar mascarilla en todo momento, mostrar evidencia de vacunación y entrar a la exhibición en grupos de un máximo de 45 personas, cada 15 minutos.

Los boletos para disfrutar de los últimos días de Beyond Van Gogh: The Immersive Experience están disponibles a través de Ticketera.com.