JLo y Maluma: Explosión latina en “Marry Me”

Maluma Maluma y Jennifer López en una escena de "Marry Me" (Photo Credit: Barry Wetcher/Universal Pictures/AP)

En la nueva comedia romántica Marry Me que estrena oportunamente hoy en cines, Jennifer López interpreta a Kat Valdez, una popular cantante cuya vida personal no goza del mismo éxito.

Cuando una decepción amorosa provoca que la artista se una en matrimonio en una imprevista ceremonia en tarima con Charlie, un tipo común interpretado por Owen Wilson, sus vidas darán un giro de 180 grados, mientras ambos navegan aguas desconocidas.

En una reciente conferencia de prensa virtual donde Metro Puerto Rico tuvo la oportunidad de participar, el elenco que también incluye al cantante José Luis Londoño, mejor conocido por Maluma y las comediantes Sarah Silverman y Michelle Buteau, los talentos centrales hablaron sobre sus roles, música y rom-coms.

“Kat Valdez es una artista muy segura de sí misma, una veterana en la industria que siente orgullo por todo lo que ha alcanzado, pero que a su vez también siente que su vida personal se ha vuelto un poco insatisfactoria”, comenzó mencionando López, quien se confesó fanática de comedias románticas como When Harry Met Sally (1989) y Prelude To A Kiss (1992), y quien se apresta a estrenar este año otra comedia romántica, Shotgun Wedding, junto a Josh Duhamel.

Por su parte, Owen Wilson (Wedding Crashers, The French Dispatch), que ya había trabajado con la actriz de ascendencia boricua en Anaconda (1997), no tuvo reparos en elogiar la ética de trabajo de la actriz, que funge como productora de este proyecto. “Trabajar con Jen fue muy relajante, porque ella asumió tantas responsabilidades, para no tener que preocuparme por nada”, manifestó el actor, que aceptó carecer de talento para el canto.

Wilson interpreta a un padre divorciado y maestro de matemáticas que comparte la custodia de su hija, fanática de Kat Valdés, que, de manera inusual, termina viviendo la presión de la fama y la vida artística. “Creo que, en un sentido, seres opuestos sí se pueden atraer ya sea por diferentes trasfondos, porque en términos de espíritu tiene que haber algún tipo de cruce, ya sea en el sentido del humor, en la forma que miras el mundo o tu curiosidad sobre el sentido de aventura, es importante para que la atracción funcione”, señaló cuando se le preguntó si cree que polos opuestos se atraen.

La música toma protagonismo con melodías escritas exclusivamente para la película, como la canción titular y otras maravillosas canciones en voces de J-Lo y Maluma (Encanto), quien se estrena como actor, como Bastian, un famoso interprete que vive un tórrido romance con Kat, relación que termina abruptamente, previo a una importante presentación.

“El personaje es genial, perfecto para mi primera película. Me sentí muy relacionado con Bastian, porque ambos amamos la música”, reveló el intérprete de “Felices los 4″, quien a su vez confesó sentirse un poco nervioso frente a su contrafigura, pero fue ella quien lo ayudó a enfocarse y lograr lo que la producción exigía de su actuación. “Era importante para mí mostrarle al mundo, que nos sentimos orgullosos de dónde venimos, de ser latinos y que también podemos llegar a la pantalla grande”, manifestó el artista colombiano sobre la importancia de proyectar en la cinta la esencia latina a través de la música.

“Elegir las canciones fue un gran placer para mí y luego tener a Maluma, llenando los espacios en blanco para su personaje, con canciones como ‘Una En Un Millón’ y ‘Segundo’, hizo un gran trabajo con ambas canciones. Además de ‘Love Of My Life’, ‘After Love’ y la canción titular, ‘Marry Me’, realmente sentimos que encontramos a los personajes dentro de esas canciones”, indicó López sobre la música del filme.

A días de la celebración del Día de San Valentín, la propuesta romántica, que había sido pospuesta un año, también estará accesible desde mañana en la plataforma de Peacock. “El Día de San Valentín para mí, es mi pareja y yo, solos en un lugar donde no tengamos que preocuparnos de que la gente nos mire, sin paparazzi, donde podamos disfrutar de momentos privados y hablar sobre la vida, el amor y apreciar la compañía”, concluyó la carismática y talentosa artista.

Habla la directora Kat Coiro

La realizadora, con vasta experiencia detrás de cámaras para diferentes series (Modern Family, Shameless) y que como directora se encuentra en etapa de posproducción de la nueva serie de Marvel, She-Hulk, se expresó ante los medios sobre el amor, la fama, la presión de las redes sociales en tiempos de Instagram y TikTok, tema que provee de un aire novedoso a esta fantasía romántica.

“Realmente quería fundamentar el personaje de Charlie de una manera en la que queríamos que esta hermosa, poderosa y talentosa mujer terminara con él. Y entonces se trató mucho del equilibrio. Como las redes sociales, si vives toda tu vida frente al público, pueden convertirse en algo tóxico, pero también cuan tóxico puede ser tener una hija adolescente y fingir que las redes sociales no existen”, –afirmó la directora, quien encuentra inspiración en comedias de Charlie Chaplin, y otras como Sleepless In Seattle y Notting Hill.