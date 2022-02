Por segunda ocasión: Lin Manuel Miranda nominado al Oscar 2022 por “Dos oruguitas”

El actor puertorriqueño Lin Manuel Miranda fue nominado la mañana de hoy, martes, por segunda ocasión en los Premios Oscar 2022.

Miranda fue nominado en la categoría Mejor Canción Original por el tema “Dos oruguitas”, el cual compuso y es interpretado por el cantante colombiano Sebastián Yatra.

La emotiva canción es parte de la película animada “Encanto”.

En la mencionada categoría también compiten Beyoncé por “Be Alive”, Van Morrison con “Down to Joy”, Billie Eilish con “No time to die” y Diane Warren con “Somehow you do”.

De lograr el Oscar, Lin Manuel sería en el segundo puertorriqueño en convertirse en un Egot, término que se usa para los artistas que ganan un Emmy, Grammy, Oscar y un Tony.

La primera hispana en lograr dicha hazaña fue Rita Moreno en el año 1977.

