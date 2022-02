Michael Flores se estrena en el género urbano con “Si tu marido”

Michael Yadill Flores Encarnación, conocido en la industria del entretenimiento como Michael Flores, se estrena en el género urbano al ritmo caribeño dominicano con el tema “Si Tu Marido”.

Michael, es uno de los influencers más cotizados en Puerto Rico y Estados Unidos en el área de la Florida, rompiendo récords de presentaciones como animador y comediante en variedad de eventos. Cuenta con una base de fanáticos de más de 500 mil seguidores en sus redes sociales y sus videos vídeos alcanzan más de 800 mil visualizaciones en TikTok.

El puertorriqueño se caracteriza por sus bailes y el típico sonido de su contagiosa risa, además de todo su material cómico, que podemos observar en todos sus videos. Hoy cumple uno de sus sueños más anhelados desde niño ya que la música es su pasión y desde joven se destacó, y continuó su formación tomando clases de música y percusión.

Hoy, el influencer cumple uno de sus sueños más anhelado desde pequeño ya que la música es su pasión y se educó tomando clases de música y percusión. Se destaca por ser un joven al que le gustan los retos y es por eso por lo que asume riesgos fusionando ritmos de la hermana República Dominicana.

“Es un ritmo que me sube a la cabeza y no paro de bailar, me llena de alegría y es algo que realmente disfruto cuando me siento a grabar en el estudio, siento que el ritmo forma parte de mi vida puedo expresar algo que me ha sucedió en una forma jocosa al ritmo del dembow y rap, esperanzado que sea del agrado de todos”, comenta.

Este tema es producido por Zuna e Gastón The Producer y el video se grabó en localidades autóctonas y emblemáticas de la República Dominicana con un equipo de producción de más de cincuenta (50) personas.

Junto a este nuevo sencillo Michael Flores presenta una colaboración con Haraka Kiko en el tema “Pan Pan, Vino Vino”.