Raphy Pina regala aire acondicionado para salón de educación especial

El productor Raphy Pina respondió la petición de ayuda de una maestra que le solicitó un aire acondicionado para el salón de clases de sus estudiantes de educación especial de la Escuela Margarita Rivera de Janer en Gurabo.

“¿Le puede decir a Raphy Pina que me done un aire acondicionado y la instalación para que mis estudiantes de edu. especial no se derritan en el salón de clases? Esto también es prioridad!!! Escuela Margarita Rivera de Janer Gurabo”, solicitó la maestra Kristie Delgado González a través de la redes sociales.

Pina no tardó en responder y ordenó que le instalaran el aire a la maestra y le pasaran la factura, según compartió Jorge Pabón “El Molusco” en las redes sociales.

“Bendiciones Kristie”, envió a la docente.

En días reciente, el productor también le obsequió unos $5,000 a otra maestra, luego que su hija expresara a Noticentro de WAPA TV -durante la manifestación de los maestros por un mejor salario y un retiro digno- que su mamá solo tenía solo $12 en su cuenta de banco y que no tenía ni para comprar el bizcocho de su cumpleaño hoy.