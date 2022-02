Kany García apoya con música a los servidores públicos

La cantautora Kany García cambió la letra de uno de sus éxitos para criticar al gobierno y enviar un mensaje de apoyo a los servidores públicos que en días recientes han reclamado a través de masivas ausencias un mejor salario y un retiro digno.

Maestros, bomberos y policías son los trabajadores que han decidido no llegar a sus puestos de trabajo a modo de protesta a sus condiciones de trabajo.

“Me fuiste acostumbrando a que el café de la mañana fuera un lujo tomarlo, a que los días en el trabajo se hicieran largos. Tu convertías llegar al 30 en un milagro. Me fuiste acostumbrando a mendigarte por cada cosa que sí importaba, a andar ‘chiveando’ porque no me da con lo que me pagas. Quise creerte pero al final igual me la clavas. Y cómo andar bailando, sonriendo, silbando si nos están jodiendo”, dice.

“Me bajaron el sueldo y me están retirando. No es otoño ni invierno, aquí hay crisis todo el año. Qué le digo a mis hijos si decido quedarme, y al llegar mi retiro, moriremos de hambre. Qué mal me va, me va, esto está bien jodido”, añade.

Continúa su versión de la canción “De Puta Madre”, invitando a los servidores a que se indignen y a manifestarse.