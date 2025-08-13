Yannik Álvarez avanza a cuartos de final en los Juegos Panamericanos Junior

El puertorriqueño Yannik Álvarez se clasificó el miércoles, 13 de agosto de 2025, a los cuartos de final del torneo masculino de individuales en los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, asegurando un diploma panamericano y manteniendo sus aspiraciones de medalla.

En la cancha 5 del Rakiura Resort, Álvarez derrotó al ecuatoriano Francisco Castro con parciales de 6-1, 6-3, sumando 5 aces y mostrando un juego sólido en todos los aspectos. Con este triunfo, se ubicó entre los ocho mejores del continente.

En su debut en el torneo, el boricua superó al mexicano Mauricio Schtulmann con un marcador de 6-0, 6-2. En la próxima ronda, enfrentará al ganador entre Benjamín Pérez, de Chile, y Santiago Lora, de Bolivia, en un duelo que podría acercarlo a la disputa por las medallas.

Con este resultado, Puerto Rico suma otro atleta entre la élite continental en Asunción 2025. El evento reúne a más de 4,000 atletas en 42 disciplinas y sirve como plataforma de clasificación a los Juegos Panamericanos de 2027.