Vaqueros de Bayamón celebrarán su decimoséptimo campeonato con caravana y gran fiesta de pueblo

Tras conquistar su decimoséptimo campeonato en el Baloncesto Superior Nacional (BSN), los Vaqueros y el Municipio de Bayamón anunciaron una gran fiesta de pueblo para festejar su más reciente victoria.

La celebración, que será este jueves, comenzará con la Caravana del Triunfo, saliendo a las 5:00 p.m. desde el estacionamiento posterior del Estadio Juan Ramón Loubriel.

La caravana recorrerá las principales vías del municipio, incluyendo la calle Lolin Miranda, PR-2, PR-167, Avenida Aguas Buenas, PR-174, Lomas Verdes, Avenida Santa Juanita, entre otras, culminando en el Coliseo Rubén Rodríguez.

A partir de las 7:00 p.m., dará inicio la Gran Fiesta de Pueblo en las afueras del coliseo, con un espectáculo musical que contará con la participación de DJ’s, pleneros, y artistas como Grupo Manía, Algarete, Farruko, y muchas más sorpresas.

“Llegamos al piso 17. ¡Felicidades, fanáticos de los Vaqueros de Bayamón! Ustedes fueron quienes hicieron posible que lo hiciéramos posible. Gracias al alcalde Ramón Luis Rivera y a todo el equipo del Municipio de Bayamón por su respaldo incondicional. Este logro también es de ustedes”, expresó el apoderado de los Vaqueros de Bayamón, Eric “Duars” Pérez.

Como parte de las medidas de seguridad, el Municipio de Bayamón y la franquicia de los Vaqueros informan que no se permitirá la entrada de neveritas, sillas de playa, armas de fuego, ni objetos punzantes al área del evento. Además, aquellos que participen de la caravana en motora deberán cumplir con el uso obligatorio de casco en todo momento.

Para promover una experiencia segura y organizada, se contará con la presencia de seguridad municipal y estatal a lo largo de toda la ruta y en la zona del evento.

El Tren Urbano extenderá su horario de servicio hasta la 1:00 a.m. para facilitar el acceso y la salida del evento. Se exhorta al público a asistir temprano, seguir las instrucciones de seguridad, y disfrutar en familia de esta gran celebración.

Los Vaqueros de Bayamón sellaron su campeonato 2025 el lunes, 11 de agosto con una victoria contundente sobre los Leones de Ponce, en el quinto partido de la gran final, con marcador final de 82-68.