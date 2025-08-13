Mónica Puig celebra nueve años de su victoria en Río 2016 de una manera especial

Medallistas. Las únicas dos medallas de oro en 0limpiadas son de Mónica Puig y Jasmine Camacho Quinn. / archivo

La tenista puertorriqueña Mónica Puig celebró el noveno aniversario de su triunfo en las olimpiadas de Río 2016 donde ganó la primera medalla de oro para Puerto Rico en unos Juegos Olímpicos.

Sin embargo, este año la celebración fue diferente, ya que lo hizo junto a su hija recién nacida Mila. En la fotografía se puede ver a la bebé junto a la medalla de oro que ganó la boricua en la justa internacional del 2016.

“Momento de círculo completo 🥹✨ Hace 9 años, mi sueño más grande se hizo realidad. ¡Qué locura pensar que 9 años después puedo compartir esto con Mila y vivir todas estas emociones con ella! 💜”, expresó Puig en una publicación en la red social Instagram.

La niña que nació a principios de agosto, es producto de su relación con el estadounidense y también tenista Nathan Rakkit, con quien contrajo matrimonio en 2022.

La tenista puertorriqueña Mónica Puig está de celebración ya que se cumplen nueve años de su histórica gesta en los Juegos Olímpicos de Río 2016 donde ganó la primera medalla de oro para el Comité Olímpico de Puerto Rico (COPUR).

Ese día la puertorriqueña venció a Angelique Kerber 2-1 (6-4, 1-6, 6-3), en ese momento la alemana estaba en la segunda posición de la tabla del tenis femenino y posteriormente fue la número uno del mundo.

¿Dónde Mónica Puig guarda la medalla de oro?

En julio del 2023, durante una entrevista con el programa El Despelote de La Nueva 94, Puig, contó que la medalla de Río 2016 se encuentra en un armario de su casa en Atlanta que utiliza para reflexionar y en ocasiones mira la presea.

“Por mucho tiempo la tenía en la casa de mis papás porque me pasaba viajando, estaba en diferentes apartamentos, vivía en Arizona en un momento dado, así que ya estoy en casa y mi esposo me dijo, puedes traer la medalla a casa por favor”, expresó Puig en el programa radial El Despelote de La Nueva 94.

Del mismo modo, dijo que la noche en que venció a Angelique Kerber en las olimpiadas del 2016 se despertaba cada media hora para tocar la medalla debido a que no creía lo que había ocurrido.